Для поощрения водителей к приобретению электромобилей власти Франции разрабатывают новые программы субсидий.

После переизбрания президента Эммануэля Макрона во Франции в этом году он начал выполнять обещание, которое дал во время своей кампании, сделать электромобили доступнее. Сообщается, что правительство обсуждает, как быстро оно сможет ввести новую меру, которая сделает аренду некоторых электромобилей доступной для жителей Франции всего за 100 евро в месяц.

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Во время своей последней предвыборной кампании Эммануэль Макрон пообещал будущее во Франции, которое включало бы государственную программу лизинга для домохозяйств с низкими доходами, которые не могут позволить себе электромобили, даже с текущими субсидиями.

Французское правительство сейчас предлагает субсидии до 6000 евро на покупку электромобиля стоимостью менее 47 000 евро. Существует также потенциал для дополнительной государственной помощи в рамках программы обмена, чтобы избавиться от традиционных автомобилей с улиц Франции.

По данным Automotive News Europe, 12% продаж новых автомобилей во Франции были полностью электрическими в течение первых семи месяцев 2022 года. Тем не менее, перспектива покупки или лизинга электромобиля остается недостижимой для многих во Франции.

На местном телевидении министр бюджета Франции Габриэль Атталь заявил, что правительство готовит план субсидирования лизинга электромобилей, согласно которому полностью электрические модели будут доступны лишь за 100 евро (100 долларов США) в месяц. Атталь добавил, что 100 евро – это меньше, чем большинство французских водителей сейчас тратит только на бензин ежемесячно.

Наконец, Аттал сказал, что правительство Франции в настоящее время определяет, как быстро можно будет ввести новый доступный лизинг на основе наличия соответствующих электромобилей.

Никаких конкретных моделей не упоминалось в рамках субсидий на аренду электромобилей, но несколько текущих арендных сделок во Франции для меньших электромобилей уже стоят от 100 до 200 евро в месяц и могут стать настоящими кандидатами. Это касается электромобилей, таких как Renault Twingo или новый электрический Fiat 500.