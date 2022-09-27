Это десятый вариант "двойного шеврона" с момента основания компании в 1919 году.

Французский Citroën объявил об изменении фирменного стиля компании в соответствии с новыми рыночными условиями и технологиями. Ранее это сделали VW, Skoda, Volvo, Renault, Dacia и Peugeot.

Новая интерпретация двойного шеврона – своеобразное возвращение к оригинальному дизайну 1919 года, принятому основателем компании Андре Ситроеном. Вскоре мы увидим это лого на концептуальном автомобиле, который компания называет “значительным концептуальным семейным автомобилем”.

Также интересно Во Франции нашли решение, как сделать электромобили доступнее

Кроме того, с середины следующего года обновленный логотип в нескольких версиях будет внедрен на серийные и концептуальные автомобили. Французский автопроизводитель говорит, что работает над новым языком дизайна, который сделает значок более заметным, чтобы все сразу знали, что они смотрят на Citroën. Подобный подход применил сестринский бренд Peugeot со своим увеличенным львом.

Вдохновленный такими культовыми автомобилями, как 2CV и DS, оттенок Monte Carlo Blue вернется не только как краска для кузова, но и как часть фирменного стиля для корпоративных и розничных продаж. Кроме того, Infra-Red заменит текущий красный оттенок в физических печатных и цифровых программах.

Обновленный логотип с вертикальной овальной рамкой с двойными шевронами (на французском языке “deux chevrons”) был разработан собственной командой дизайнеров Citroën при поддержке Stellantis Design Studio, глобального дизайнерского агентства бренда. Он теряет хромированное покрытие и используется в дилерских центрах, корпоративных зданиях, мерчандайзинге и документации. Говоря о модифицированном значке, генеральный директор Citroën Винсент Коби описал его как “элегантный символ прогресса” на пути к чисто электрическому будущему.

Вместе с логотипом бренд Stellantis также представляет новый слоган: “Ничто не движет нами так, как Citroën”. Компания считает, что эти изменения были необходимы накануне неизбежного перехода на электромобили. В рамках плана материнской компании Dare Forward 2030, представленного в начале этого года, все легковые автомобили Stellantis станут электромобилями до конца десятилетия, включая Citroën.

Тем временем новый таинственный концепт, который будет иметь новое лого, должен дебютировать до конца этого месяца, то есть мы увидим его не позднее пятницы.