Зразково комфортний та практичний кросовер тепер став "більш зрілим та солідним", а нове оформлення передньої частини "підкреслює ширину кросовера та відчуття безпеки й солідності", стверджує французький автовиробник. Також кросоверу оновили електроніку та додали комфорту в салоні. Силові агрегати залишились незмінними.

Новий C5 Aircross отримав логотип, не пов'язаний безпосередньо з денними ходовими вогнями – на відміну від інших моделей Citroen. Новий шеврон у центрі радіаторної решітки має скульптурний дизайн та підсвічування, для ще більшої виразності.

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Форму передньої оптики тепер формують V-подібні ходові вогні. Основна ж оптика LED Vision – вузенька й затемнена – захована між ними. Задня оптика все ще округла, але тепер зі світловою графікою у вигляді рояльних клавіш. Масивні повітрозабірники обабіч переднього бампера роблять кросовер ширшим візуально, а також покращують аеродинаміку та охолодження гальмівних механізмів. Центральний повітрозабірник також став динамічнішим, отримавши різкі грані в єдиному стилі з моделями C4 і C5 X.

Кросовер зберіг свій дорожній просвіт у 230 мм, захист по всьому периметру кузова, включаючи елементи Airbump і накладки на колісні арки. Але між ним і дорогою тепер нові 18-дюймові колісні диски Pulsar з аеродинамічним дизайном та алмазним шліфуванням та комбінацією двох типів поверхні.

Світлодіодні задні ліхтарі оновленого C5 Aircross виконані в новому тривимірному дизайні в єдиному стилі з передніми фарами. Зберігши розміри, ліхтарі отримали нове затемнене структуроване скло, що підкреслює потрійні світлодіодні модулі з фірмовим малюнком.

Зміни в інтер’єрі включають нову центральну консоль з 10-дюймовим екраном, та екстракомфортні сидіння Citroën Advanced Comfort, які вже пропонуються для C4 та C5 X. Додатковий комфорт водія та переднього пасажира забезпечують функції обігріву та масажу.

На центральній консолі з’явився високотехнологічний селектор e-Toggle, а у плагін-гібридних версій моделі також є новий перемикач режимів руху з функцією Grip Control (Electric, Hybrid або Sport).

Підвіска Progressive Hydraulic Cushions – унікальна розробка Citroën, яка славиться своїм комфортом, залишилась незмінною. Як і лінійка силових установок: бензинові та дизельні ДВЗ та плагін-гібриди. Також оновлений Citroën C5 Aircross залишається єдиним кросовером у своєму сегменті з трьома окремими задніми сидіннями, які можна окремо зрушувати, нахиляти та знімати.