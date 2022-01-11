Повноцінний дебют новинки відбудеться 31 січня.

Купеподібні версії своїх кросоверів чеська марка раніше пропонувала лише у Китаї, де продаються Kodiaq GT та Kamiq GT з похилим дахом. Новинка ж призначена для європейських ринків.

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Enyaq у новому форматі має трохи менше вантажного простору та менше повітря над головою задніх пасажирів, натомість пропонуючи кращу аеродинаміку та більш спортивний вигляд. Зокрема, Enyaq Coupe iV пропонуватиметься з більшими колісними дисками розмірністю від 19 до 21 дюйму, тоді як звичайні Enyaq мають лиш 18-дюймові.

А краща аеродинаміка для електричного кросовера означає збільшення запасу ходу – купеподібний кросовер може долати до 535 кілометрів між заряджаннями, що на 25 більше, ніж у звичайного Enyaq iV. Щодо обсягу багажного відсіку, то він зменшується лише на 15 літрів, до 570 з піднятими спинками задніх сидінь.

Skoda Enyaq Coupe iV вже у базовому оснащенні матиме панорамний дах та світлодіодну оптику. Опційно пропонуватимуть матричну світлотехніку та підсвічування панелі на місці решітки радіатора. Базова версія Enyaq Coupe iV отримала одномоторну силову установку потужністю 179 кінських сил. Також чеський виробник запропонує 204-сильну версію моделі та повнопривідну модифікацію RS з двома моторами, які разом генерують 265 кінських сил потужності.

Дебют електрокара відбудеться 31 січня. Старт продажів призначено на перший квартал цього року. За ціною новинка має бути близькою до Enyaq iV, за який у Чехії зараз просять від 1 124 900 крон – 1 438 000 грн або 46 215 євро.

Фото: Skoda Enyaq Coupe iV на офіційних ескізах та шпигунських знімках / Skoda, Motor1