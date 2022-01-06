Дизайн новинки теж нівроку – його виробник продемонстрував вперше. Та важливіше, що компактному кросоверу обіцяно стартовий цінник у 30 тисяч доларів.

Слідом за презентацією електричного пікапа Silverado, бренд Chevrolet зробив ще одне важливе розкриття: Голова концерну General Motors Меррі Бара заявила на виставці CES, що наступного року на ринок вийдуть два нових електрокари на платформі GM Ultium. Першим у продажу з’явиться Blazer EV, навесні, а восени до нього приєднається компактніший Equinox EV.

Також цікаво: Sony представила вже другий електромобіль та створила компанію Sony Mobility

Вигляд Blazer EV компанія Chevrolet все ще тримає в таємниці, а от Equinox EV дозволила роздивитись зовні та всередині. Хоча виробник не оприлюднив специфікації, прототип виглядає досить привабливо, щоб стати справжнім бестселером, завдяки ціні від 30 тисяч доларів. Електромобіля такого класу в США не пропонує жоден американський виробник.

Використання модульної платформи GM Ultium означає, що електричні Equinox та Blazer (які не матимуть нічого спільного з однойменними моделями з ДВЗ) зможуть долати на одному заряді 400–480 км. Відтак, вони складуть гідну конкуренцію головному супернику – Ford Mustang Mach-E із запасом ходу 360 – 505 кілометрів.

Крім Equinox EV та Blazer EV, модульну платформу GM Ultium використовують та будуть мати наступні моделі: Chevrolet Bolt та Bolt EUV, Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV і Hummer EV, а також Cadillac Lyriq і Celestiq. Для двох останніх також вже відомі ціни: кросовер Lyriq коштує від 59 990 доларів, а седан Celestiq обійдеться покупцям щонайменше у 200 000 доларів.

Фото: Chevrolet Equinox EV / Chevrolet