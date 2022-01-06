Дизайн новинки тоже хороший – его производитель продемонстрировал впервые. Но важнее, что компактному кроссоверу обещан стартовый ценник в 30 тысяч долларов.

Следом за презентацией электрического пикапа Silverado, бренд Chevrolet сделал еще одно важное раскрытие: Глава концерна General Motors Мэрри Бара заявила на выставке CES, что в следующем году на рынок выйдут два новых электрокара на платформе GM Ultium. Первым в продаже появится Blazer EV, весной, а осенью к нему присоединится более компактный Equinox EV.

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Вид Blazer EV компания Chevrolet все еще держит в секрете, а вот Equinox EV позволила рассмотреть снаружи и внутри. Хотя производитель не обнародовал спецификации, прототип выглядит достаточно привлекательно, чтобы стать настоящим бестселлером благодаря цене от 30 тысяч долларов. Электромобили такого класса в США не предлагает ни один американский производитель.

Использование модульной платформы GM Ultium означает, что электрические Equinox и Blazer (которые не будут иметь ничего общего с одноименными моделями с ДВС) смогут преодолевать на одном заряде 400 – 480 км. Следовательно, они составят достойную конкуренцию главному сопернику – Ford Mustang Mach-E с запасом хода 360 – 505 километров.

Помимо Equinox EV и Blazer EV, модульную платформу GM Ultium используют и будут иметь следующие модели: Chevrolet Bolt и Bolt EUV, Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV и Hummer EV, а также Cadillac Lyriq и Celestiq. Для двух последних также уже известны цены: кроссовер Lyriq стоит от 59 990 долларов, а седан Celestiq обойдется покупателям не менее 200 тысяч долларов.

Фото: Chevrolet Equinox EV / Chevrolet