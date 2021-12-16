Дебют состоится в следующем году.

Стратегия электрификации GM включает три пикапа. GMC Hummer EV уже с этого месяца начнет прибывать к покупателям, Chevrolet Silverado EV дебетует в январе на выставке CES. Сегодня американский концерн впервые показал третью модель – электрический GMC Sierra Denali.

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Обозначение Denali всегда использовалось для обозначения наивысшей комплектации GMC Sierra, а электромобиль был анонсирован именно под таким названием. Вероятно, электрическая версия будет доступна только в топовом оснащении.

Видео сначала показывает переднюю часть электрического Hummer, который “здоровается” своими микродиодными фарами и “запускает волну”, после чего в кадре появляется уже оптика Sierra Denali, которая продолжает театрализованное мигания.

Известно, что в основе электрического пикапа GMC лежит платформа GM Ultium, как и у Hummer EV. У этих двух моделей, вероятно, будут некоторые общие агрегаты. О силовой установке модели пока ничего не известно, но Hummer EV может похвастаться запасом хода в 560 километров, тогда как у Silverado будет в запасе 645 километров.