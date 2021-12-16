Дебют відбудеться наступного року.

Стратегія електрифікації GM включає три пікапи. GMC Hummer EV вже з цього місяця почне прибувати до покупців, Chevrolet Silverado EV дебетує у січні на виставці CES. Сьогодні американський концерн вперше показав третю модель – електричний GMC Sierra Denali.

Дивіться також: Огляд усіх електричних пікапів, які з'являться в найближчі роки

Позначення Denali завжди використовувалось для позначення найвищої комплектації GMC Sierra, а електромобіль був анонсований саме під такою назвою. Вірогідно, електрична версія буде доступна лише у топовому оснащенні.

Відео спочатку показує передню частину електричного Hummer, який “вітається” своїми мікродіодними фарами та “запускає хвилю”, після чого в кадрі з’являється вже оптика Sierra Denali, яка продовжує театралізоване миготіння.

Відомо, що в основі електричного пікапа GMC лежить платформа GM Ultium, як і у Hummer EV. Ці дві моделі, ймовірно, будуть мати деякі спільні агрегати. Про силову установку моделі поки нічого не відомо, але Hummer EV може похвалитись запасом ходу у 560 кілометрів, тоді як у Silverado буде в запасі 645 кілометрів.