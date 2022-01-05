Вторым автомобилем от японского производителя электроники стал электрический кроссовер Vision-S 02 SUV.

На выставку потребительской электроники CES 2022 в Лас-Вегасе компания Sony привезла не только новые гигантские OLED-телевизоры и гарнитуры виртуальной реальности, но и несколько неожиданное – электрический кроссовер Vision-S 02 в компании с концептом электрического седана 2020 года Vision-S 01.

Смотрите также: 1000-километровый электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX представлен официально

Электрический кроссовер Sony имеет семиместный салон. В длину автомобиль растянулся на 4,9 метра, его ширина – 1,93 метра, высота – 1,65 метра, а колесная база – 3,03 метра. Электрокар весит 2480 килограммов, что на 130 килограммов больше, чем седан.

Sony Vision-S 02 оснащен полным приводом, благодаря двум электродвигателям, по одному на каждой оси. Каждый мотор производит 268 лошадиных сил мощности. Динамические характеристики не названы, однако можно предположить, что силовая установка, идентична той, что движет седан, обеспечивает схожие показатели. Итак, первую сотню на спидометре кроссовер должен набирать не больше чем за 5 секунд. Максимальная скорость кроссовера – 180 км/ч.

Фото: концептуальный электрический кроссовер Sony Vision-S 02 / Sony

Кроссовер получил пневматическую подвеску, но с большим клиренсом, чем у седана – 15,7 сантиметра. Колесные диски у электрокара 20-дюймовые.

С тех пор, как Vision-S 01 дебютировал на CES 2020, Sony неоднократно отрицала планы приобщиться к автомобильной промышленности, но документы свидетельствуют о другом. Этой весной японский технологический гигант создаст новую компанию под названием Sony Mobility, через которую "намерен исследовать возможность выхода на рынок электромобилей".