Другим автомобілем від японського виробника електроніки став електричний кросовер Vision-S 02 SUV.

На виставці споживчої електроніки CES 2022 у Лас-Вегасі компанія Sony привезла не лише нові велетенські OLED-телевізори та гарнітури віртуальної реальності, а й дещо несподіване – електричний кросовер Vision-S 02 в компанії з концептом електричного седана 2020 року Vision-S 01.

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Електричний кросовер Sony має семимісний салон. У довжину автомобіль розтягнувся на 4,9 метра, його ширина – 1,93 метра, висота – 1,65 метра, а колісна база – 3,03 метра. Електрокар важить 2480 кіло, що на 130 кілограмів більше, ніж седан.

Sony Vision-S 02 оснащений повним приводом, завдяки двом електродвигунам, по одному на кожній осі. Кожен мотор продукує 268 кінських сил потужності. Динамічні характеристики не названо, однак можна припустити, що силова установка, ідентична тій, що рухає седан, забезпечує схожі показники. Отже, першу сотню на спідометрі кросовер повинен набирати не більше, ніж за 5 секунд. Максимальна швидкість кросовера – 180 км/год.

Фото: концептуальний електричний кросовер Sony Vision-S 02 / Sony

Кросовер отримав пневматичну підвіску, але з більшим кліренсом, ніж у седана – 15,7 сантиметра. Колісні диски у електрокара 20-дюймові.

Відтоді як Vision-S 01 дебютував на CES 2020, Sony неодноразово заперечувала плани долучитися до автомобільної промисловості, документи свідчать про інше. Цієї весни японський технологічний гігант створить нову компанію під назвою Sony Mobility, через яку “має намір досліджувати можливість виходу на ринок електромобілів”.