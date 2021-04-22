Заказы откроются в конце 2021 года, а получать машины покупатели начнут в следующем.

Когда Cadillac впервые показал концепт Lyriq в прошлом году, было очевидно, что электрический внедорожник еще не готов к производству. У него даже наружных зеркал не было. Но теперь американский производитель представил серийную версию электрокара, и она оказалась очень близкой к концепту.

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От шоукара серийной модели Lyriq достался кузов с острыми линиями и тонкой диодной оптикой, но колеса немного уменьшились – в товарной версии будут 20- и 22-дюймовые диски, а камеры заднего вида заменили традиционными зеркалами.

Покупатели получат на выбор два варианта цветов экстерьера: Satin Steel Metallic или Stellar Black Metallic, а также два доступных оттенка салона – серый и черный. Внутри массивный 33-дюймовый дисплей, расположенный спереди и в центре, способен воспроизвести более миллиарда цветов. Lyriq также оснащен системой активного шумоподавления и аудиосистемой на 19 динамиков с установленными в подголовниках динамиками.

Lyriq использует новую модульную платформу GM с супераккумуляторами Ultium. Батарейный блок на 100 киловатт-часов обеспечивает электрическому кроссоверу пробег в 483 километра на одном заряде, питая 340-сильный электромотор. Задний привод будет стандартным, но Cadillac обещают полноприводную версию Performance, которая появится позже.

Фото: серийный Cadillac Lyriq 2022 / Cadillac

Клиенты Lyriq будут иметь возможность заряжаться на общедоступных станциях быстрой зарядки со скоростью 190 киловатт, что обеспечивает Cadillac 122 километра пробега всего за 10 минут. Также доступен модуль домашней зарядки мощностью 19,2 киловатт или вариант зарядного модуля мощностью 19,2 киловатта.

Cadillac Lyriq попадет на конвейер в начале 2022 года, но позже в этом году откроется возможность заказать электрокар в версии First Release. Базовая версия Lyriq будет стоить в США от 59 990 долларов.