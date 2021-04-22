Замовлення відкриються наприкінці 2021 року, а отримувати машини покупці почнуть у наступному.

Коли Cadillac вперше показав концепn Lyriq минулого року, було очевидно, що електричний позашляховик ще не готовий до виробництва. У нього навіть зовнішніх дзеркал не було. Але тепер американський виробник представив серійну версію електрокара і вона виявилась дуже близькою до концепта.

Дивіться також: Компактний електричний кросовер Mercedes-Benz EQB представлений офіційно: семимісний салон і запас ходу під 500 км

Від шоукара серійній моделі Lyriq дістався кузов з гострими лініями та тонкою діодною оптикою, але колеса трохи зменшились – у товарної версії будуть 20- і 22-дюймові диски, а камери заднього виду замінили традиційними дзеркалами.

Покупці отримають на вибір два варіанти кольорів екстер’єру: Satin Steel Metallic або Stellar Black Metallic, а також два доступні відтінки салону – сірий та чорний. Всередині масивний 33-дюймовий дисплей розміщений спереду та в центрі, здатний відтворити понад мільярд кольорів. Lyriq також оснащений системою активного шумозаглушення та аудіосистемою на 19 динаміків із встановленими у підголівниках динаміками.

Lyriq використовує нову модульну платформу GM з суперакумуляторами Ultium. Батарейний блок на 100 кіловат-годин забезпечує електричному кросоверу пробіг у 483 кілометри на одному заряді, живлячи 340-сильний електромотор. Задній привід буде стандартним, але Cadillac обіцяє повнопривідну версію Performance, яка з'явиться пізніше.

Фото: серійний Cadillac Lyriq 2022 / Cadillac

Клієнти Lyriq матимуть можливість заряджатись на загальнодоступних станціях швидкої зарядки зі швидкістю 190 кіловат, що забезпечує Cadillac 122 кілометри пробігу всього за 10 хвилин. Також доступний модуль домашньої зарядки потужністю 19,2 кіловат або варіант зарядного модуля потужністю 19,2 кіловата.

Cadillac Lyriq потрапить на конвеєр на початку 2022 року, але пізніше цього року відкриється можливість замовити електрокар у версії First Release. Базова версія Lyriq коштуватиме у США від 59 990 доларів.