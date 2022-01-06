Новий електричний пікап узяв найкраще від GMC Hummer EV, хоча має скромніші параметри. При цьому General Motors заявляє, що новинка в усьому краща за головного конкурента – Ford F-150 Lightning.

Концерн GM обрав виставку споживчої електроніки CES 2022 у Лас-Вегасі для презентації електричного пікапа Chevrolet Silverado. У нього більше спільного з GMC Hummer EV, ніж із Chevrolet Silverado з двигуном внутрішнього згоряння.

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Електричний Silverado дебютував у серійному вигляді, однак до конвеєра йому ще потрібно пройти довгий шлях – виробництво пікапа має розпочатись лиш наприкінці цього року, а у продажу новинка з’явиться не раніше 2023-го.

Архітектура Ultium, яку електричний Silverado ділить із GMC Hummer EV, має скромніші параметри, ніж у “Хаммера”, однак буде продуктивнішою за силову установку третього електрокара GM на цій платформі – GMC Sierra Denali. Так, Silverado EV позбавлений 1000-сильної силової установки Hummer, режиму руху “краб” та регульованого кліренсу, натомість пропонує широкі можливості трансформації багажного відсіку. А за доплату покупці зможуть отримати пневматичну підвіску та поворотні задні колеса, крім іншого.

Chevrolet заявив три версії Silverado EV. Базовий варіант WT має повний привід та двомоторну силову установку на 517 к.с. та 834 Нм. Багатший RST пропонує 673 к.с. і 1057 Нм – з опційним пакетом оснащення Wide Open Watts Mode пікап зможе вистрілювати до сотні за 4,5 секунди. Запас ходу у будь-якому разі становитиме 644 км. Третя версія зветься Trail Boss і орієнтована на важке бездоріжжя та робочі потреби.

Фото: Chevrolet Silverado EV / Chevrolet

Особлива гордість Chevrolet – трансформації багажного відсіку. Задній відкидний борт має кілька положень і за потреби перетворюється на сходинку. А дверцята між салоном та кузовом, названі Multi-Flex Midgate, дозволяють збільшити корисну довжину вантажного відсіку. Пікап може тягнути причіп масою до 4,5 тонн, а пізніше йому обіцяна здатність возити і дев'ятитонні трейлери.

Повністю цифрову кабіну Chevrolet Silverado EV, з приладами на 11-дюймовій панелі та мультимедіа – на 17-дюймовій, можна буде доповнити 14-дюймовим проєкційним дисплеєм. Також за доплату буде доступний фірмовий напівавтопілот Super Cruise, який нещодавно втратили седани Cadillac.

Chevrolet анонсувала ціни на Silverado EV. Базова версія WT коштуватиме 39 900 доларів, а виконання RST First Edition – від 105 тисяч доларів. Вартість виконання Trail Boss поки не оголошена.