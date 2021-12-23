General Motors відзначила початок випуску перших пікапів GMC Hummer EV. З конвеєра сучасного заводу GM ZERO почали сходити автомобілі у виконанні Edition 1.

Масивний електрокар — перший автомобіль, який GM випустив на своїй платформі Ultium. Абсолютно нове шасі стане основою для ряду електромобілів різних брендів концерну.

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“Ми надзвичайно швидко вивели цей пікап на ринок і наблизили GM ще на один крок до повністю електричного майбутнього”, – сказав президент GM Марк Ройс. “З нашою платформою Ultium, наш GMC Hummer EV пропонує клієнтам найкращі можливості та продуктивність”.

GMC Hummer EV Pickup Edition 1, який першим почав сходити з конвеєра, коштує 110 295 доларів, однак купити його у дилера не вийде, оскільки уся серія вже знайшла своїх власників. Електричний пікап у такому виконанні має 1000-сильну силову установку. Втім, GMC приймає замовлення на інші комплектації Hummer.

Фото: перший серійний Hummer EV / GMC

Автомобіль з номером VIN 001, що першим зійшов з конвеєра, був проданий на початку цього року на аукціоні Barrett-Jackson за 2,5 мільйона доларів.