Chrysler Airflow презентували на виставці CES 2022 у Лас-Вегасі в статусі концепту. Хоча автомобіль виглядає повністю готовим до виробництва, на ринок він вийде не раніше 2025 року.

Під крилом альянсу Stellantis американський люксовий бренд планує стати повністю електричним до 2028 року. При цьому поки що у Chrysler немає жодного електромобіля, тому перша така модель має вирішальне значення для майбутнього бренду.

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Марка Chrysler зараз переживає не найкращі часи. Модельний ряд представлений усього двома моделями – мінівеном Pacifica зразка 2017 року та седаном Cherysler 300 другого покоління, зразка 2011 року. Після довгого застою, Stellantis обіцяє повернути Chrysler до життя. Оновлення бренду почнеться із запуску кросовера Airflow – моделі з історичним іменем.

Chrysler Airflow передував концепт Airflow Vision, показаний у 2020 році. Нинішній електрокар виглядає вже повністю готовим до виробництва, однак його ринковий дебют відбудеться не раніше 2025 року.

Фото: назва Airflow означає буквально “потік повітря” – на цьому зображенні можна бачити, за що електрокар отримав таке ім’я / Stellantis

Автомобіль за формами нагадує мінівен Pacifica, але має високий кліренс та великі 22-дюймові колеса, як і годиться кросоверу. Особливості дизайну включають світлові логотипи, висувні дверні ручки, двоколірне фарбування та панорамний дах.

Фото: концепт Chrysler Airflow / Stellantis

Салон концепта має чотиримісне компонування. Кермо усічене зверху та знизу, основний дисплей встановлений по центру, але з боків від нього передбачено ще два допоміжних. Кожен екран можна налаштовувати окремо від інших, а інформацію переміщувати, що створює ефект єдиного інформаційного середовища для усіх користувачів машини. При цьому для кожного місця передбачено окрему камеру, що дозволяє здійснювати відеодзвінки без ноутбука та інших гаджетів.

Електричний кросовер оснащений двома електромоторами по 200 сил кожен. Працюючи на кожній осі, вони забезпечують кросоверу повний привід. Характеристики акумулятора не розкриті, однак виробник заявляє про орієнтовний запас ходу на одному заряді у 563–643 кілометри. Втім, платформа дозволяє використовувати й потужніші агрегати, які можуть доповнити модельну лінійку пізніше.