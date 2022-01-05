Chrysler Airflow презентовали на выставке CES 2022 в Лас-Вегасе в статусе концепта. Хотя автомобиль выглядит полностью готовым к производству, на рынок он выйдет не раньше 2025 года.

Под крылом альянса Stellantis американский люксовый бренд планирует стать полностью электрическим к 2028 году. При этом пока у Chrysler нет ни одного электромобиля, поэтому первая такая модель имеет решающее значение для будущего бренда.

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Марка Chrysler сейчас переживает не лучшие времена. Модельный ряд представлен всего двумя моделями – минивэном Pacifica образца 2017 года и седаном Cherysler 300 второго поколения, образца 2011 года. После долгого застоя, Stellantis обещает вернуть Chrysler к жизни. Обновление бренда начнется с запуска кроссовера Airflow – модели с историческим именем.

Chrysler Airflow предшествовал концепт Airflow Vision, показанный в 2020 году. Нынешний электрокар выглядит уже полностью готовым к производству, однако его рыночный дебют состоится не ранее 2025 года.

Фото: название Airflow означает буквально “поток воздуха” – на этом изображении можно видеть, за что электрокар получил такое имя / Stellantis

Автомобиль по формам напоминает минивэн Pacifica, но имеет высокий клиренс и большие 22-дюймовые колеса, как и положено кроссоверу. Особенности дизайна включают световые логотипы, выдвижные дверные ручки, двухцветную окраску и панорамную крышу.

Фото: концепт Chrysler Airflow / Stellantis

Салон концепта имеет четырехместную компоновку. Руль усечен сверху и снизу, основной дисплей установлен по центру, но по бокам от него предусмотрено еще два вспомогательных. Каждый экран можно настраивать отдельно от других, а информацию перемещать, что создает эффект единой информационной среды для всех пользователей машины. При этом для каждого места предусмотрена отдельная камера, позволяющая совершать видеозвонки без ноутбука и других гаджетов.

Электрический кроссовер оснащен двумя электромоторами по 200 сил каждый. Работая на каждой оси, они обеспечивают кроссоверу полный привод. Характеристики аккумулятора не раскрыты, однако производитель заявляет об ориентировочном запасе хода на одном заряде в 563 – 643 километра. Впрочем, платформа позволяет использовать и более мощные агрегаты, которые могут дополнить модельную линейку позже.