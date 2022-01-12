Образцово комфортный и практичный кроссовер теперь стал "более зрелым и солидным", а новое оформление передней части "подчеркивает ширину кроссовера и ощущение безопасности и солидности", утверждает французский автопроизводитель. Также кроссоверу обновили электронику и добавили комфорт в салоне. Силовые агрегаты остались неизменными.

Новый C5 Aircross получил логотип, не связанный напрямую с дневными ходовыми огнями – в отличие от других моделей Citroen. Новый шеврон в центре радиаторной решетки имеет скульптурный дизайн и подсветку, для еще большей выразительности.

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Форму передней оптики теперь формируют V-образные ходовые огни. Основная же оптика LED Vision – узенькая и затемненная – спрятана между ними. Задняя оптика все еще округлая, но теперь со световой графикой в виде рояльных клавиш. Массивные воздухозаборники вдоль переднего бампера делают кроссовер шире визуально, а также улучшают аэродинамику и охлаждение тормозных механизмов. Центральный воздухозаборник тоже стал динамичнее, получив резкие грани в едином стиле с моделями C4 и C5 X.

Кроссовер сохранил свой дорожный просвет в 230 мм, защиту по всему периметру кузова, включая элементы Airbump и накладки на колесные арки. Но между ним и дорогой теперь новые 18-дюймовые колесные диски Pulsar с аэродинамическим дизайном и алмазным шлифованием и комбинацией двух типов поверхности.

Светодиодные задние фонари обновленного C5 Aircross выполнены в новом трехмерном дизайне в едином стиле с передними фарами. Сохранив размеры, фонари получили новое затемненное структурированное стекло, что подчеркивает тройные светодиодные модули с фирменным рисунком.

Изменения в интерьере включают новую центральную консоль с 10-дюймовым экраном и экстракомфортные сиденья Citroën Advanced Comfort, которые уже предлагаются для C4 и C5 X. Дополнительный комфорт водителя и переднего пассажира обеспечивают функции обогрева и массажа.

На центральной консоли появился высокотехнологичный селектор e-Toggle, а у плагин-гибридных версий модели также есть новый переключатель режимов движения с функцией Grip Control (Electric, Hybrid или Sport).

Подвеска Progressive Hydraulic Cushions – уникальная разработка Citroën, которая славится своим комфортом, – осталась неизменной. Как и линейка силовых установок: бензиновые и дизельные ДВС и плагин-гибриды. Также обновленный Citroën C5 Aircross остается единственным кроссовером в своем сегменте с тремя отдельными задними сиденьями, которые можно отдельно сдвигать, наклонять и снимать.