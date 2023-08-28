19:30, 28 августа 0

Самый большой кроссовер в семье Citroen теперь выглядит очень солидно, сохранив свою удивительно комфортную подвеску.

Среди доступных для украинских новых Citroen модель C5 Aircross – флагман модельного ряда бренда. У него большой и комфортный салон для всей семьи, достаточный объем багажного отделения и удивительно комфортная подвеска. А после прошлогоднего рестайлинга Citroen C5 Aircross получил более серьезную внешность и практичный современный интерьер, хотя и сохранил фирменный комфорт.

Солидность и респектабельность

Если ранее четыре хромированные полоски спереди подчеркивали модную двухъярусную оптику, то сейчас «передок» более традиционный. Две полосы в радиаторной решетке заходят на фары, демонстрируя ширину автомобиля. Если посмотреть поближе, то они сделаны из маленьких блестящих черточек, которые можно наблюдать в затемненных LED-фарах.

Бампер стал больше и получил широкие прорези и грани. А шеврон посредине объемный, да еще и подсвечивается. Все это вместе выглядит солидно, шикарно и дорого!

Сзади изменения не столь заметны, но фонари получили рисунок в стиле передних фар и рельефные наплывы. Со стороны пластиковые накладки не выделяются яркой окантовкой, они стали серыми или черными.

Цвета, доступные для кузова C5 Aircross, теперь только классические – от белого и разнообразных оттенков серого до платинового, как у нас на тесте. То есть все в облике C5 Aircross говорит, что он повзрослел, стал солидным и респектабельным.

Более подробно с новинкой можно ознакомиться в шоу-руме модели.

Экраны – наверх!

А что внутри? Обычно автопроизводители не напрягают себя изменениями во время рестайлинга модели. Однако здесь мы видим практически другой салон. Да, руль и боковые панели остались неизменными, но центральная консоль изменилась. Экран переместился вверх, а дефлекторы обдува – под него. Поэтому виден дисплей лучше, особенно водителю.

Сенсорный экран имеет более высокое, чем раньше, разрешение, а скорость реакции на прикосновения по-прежнему и ранее была приемлемой, есть Android Auto и Apple Car Play. Также на экран выводится картинка с передней и задней камеры, которая дает обзор на 360 градусов, что значительно упрощает маневрирование в узком пространстве.

Панель приборов полностью цифровая, ее вид можно изменять в зависимости от стиля вождения и личных предпочтений. На ней есть максимум необходимой для водителя информации, но при этом она не перегружена и легко воспринимается.

Автомобиль также «коннектится» с мобильным приложением My Citroen, по нему владелец может отслеживать пройденные маршруты, планировать новые, всегда иметь под рукой документацию своего автомобиля и не забывать записываться на сервис.

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Кнопки климат-контроля и главных разделов меню остались отдельными, поэтому их не нужно искать. Система достаточно логична и понятна, легка в управлении. Рычаг переключения передач исчез, вместо него установлены два плоских переключателя – выбора передач и стиля езды. Оба очень удобны – привыкаешь к ним моментально, а ошибиться при выборе необходимого режима невозможно сразу после того, как разберешься с его алгоритмом.

В целом в салоне удобно и гармонично. Этому способствуют мягкие, приятные на ощупь и удачно подобранные материалы, интересный дизайн, продуманные мелочи. К примеру, в центре есть два USB-разъема, а для пассажиров второго ряда – еще один.

Что касается пространства, то на переднем ряду удобно помещается человек любой комплектации, а вот второй ряд не для великанов. Впрочем, в нем лучше, чем в других кроссоверах, сядут три человека. Ведь здесь три отдельных кресла, каждое из которых можно отодвигать, наклонять и даже складывать. А если сложить спинки всех трех сидений, то багажник получит почти ровный пол. Кстати, именно за счет этой особенности багажник из стандартных 580 литров может вырасти до 720 л. А закрывать его удобно кнопкой, расположенной на задней двери.

Еще до рестайлинга C5 Aircross имел революционно мягкую обивку сидений, которую производитель называет Advanced Comfort. Она содержит специальную пену, которая гасит вибрации и окутывает тело человека. В обновленной версии этот материал несколько плотнее, но все равно сиденья очень удобны.

Мощность стоит недорого

В настоящее время в Украине доступны C5 Aircross с тремя силовыми агрегатами – два дизельных и гибрид, подзаряжаемый от сети. Наиболее доступный – с 1,5-литровым дизелем на 130 л.с, он оценен в $31 900. Однако если выбрать 2,0-литровый дизель, то он будет развивать уже 180 л.с., а стоит всего на 366 долларов дороже (в стартовой для Украины комплектации Fell Pack).

Автомобиль именно с таким двигателем, хоть и в максимальной версии Shine Pack, у нас на тест-драйве. Его прайс – $35 400, и для максимально укомплектованного кроссовера это одно из самых доступных предложений на рынке.

Ознакомиться с перечнем доступных в Украине авто можно на онлайн-складе.

В украинских автосалонах есть еще гибридная версия Citroen C5 Aircross по цене около 43,5 тысячи долларов. Это Plug-in гибрид, совмещающий двигатель PureTech мощностью 180 л.с. и автоматическую КПП с электродвигателем мощностью 81,2 кВт (100 л.с.), суммарной мощностью 225 лошадиных сил. Однако это уже совсем другие технологии и характеристики.

Все комплектации имеют передний привод, даже у гибрида. Но в тяжелых дорожных условиях работает фирменная «Ситроеновская» система Grip Control, которая имеет специальные алгоритмы езды на сыпучих и мокрых поверхностях.

Оба дизельных агрегата в модельном ряду Citroen C5 Aircross оснащены современной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач AISIN. Она проверена временем, надежна, а главное – работает мягко и обеспечивает работу на оптимальных оборотах в разных режимах. Это помогает экономить горючее – во время теста автомобиль тратил 7-8 литров на сотню километров.

Небольшому аппетиту в городе способствует работа система "Стоп-Старт", которая выключает двигатель еще до полной остановки. При этом заводится машина без пауз, поэтому даже если после остановки сразу надо ехать, проблем не будет. Эта система устанавливается на дизельных "Ситроенах" уже лет десять, и я пользовался ею на С4 2013 выпуска в течение пяти лет. Никаких проблем не было, даже больше – за эти годы даже не понадобилась замена аккумулятора!

Двухлитровый дизель устанавливали и на дорестайлинговой версии C5 Aircross, поэтому поведение автомобиля уже знакомо. При активном разгоне этот мотор заметно рычит, но и хорошо разгоняет машину. Как для семейного кроссовера, динамика неплохая – 9,4 секунды до сотни, но здесь более важна его эластичность на обгонах.

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Рестайлинговый C5 Aircross по-прежнему оснащается фирменной «ситроеновской» подвеской Progressive Hydraulic Cushions, которая гасит удары по сжатию и отбоям. С этой задачей она действительно справляется отлично. Да и в общем плавность хода автомобиля отнюдь не «кроссоверная», а, скорее, присуща седанам высшего класса. Она очень мягкая, а вместе с упомянутыми сиденьями просто убаюкивает пассажиров. Дети на заднем ряду засыпают спустя несколько минут после старта. Такое поведение не подходит любителям активного драйва, потому что машина «клюет» во время резких ускорений и торможения, однако для любителей комфорта и неспешной езды на дальние расстояния – именно то, что нужно.

Кстати, автомобиль в высшей комплектации Shine Pack хорошо приспособлен к дальним путешествиям. В частности, активный круиз-контроль «цепляется» за автомобиль впереди даже в тянучке, причем останавливается и трогается за ним. Система удержания в полосе движения мягко предупреждает о съезде со своей полосы, распознавание дорожных знаков выручает, когда на трассе постоянно меняются ограничения. Светодиодные фары светят ярко, к тому же имеют функцию переключения дальнего и поворотного света, поэтому не отвлекают водителя ночью.

Вывод

Citroen C5 Aircross после рестайлинга стал более солидным и респектабельным. С мощным дизельным двигателем и автоматической 8-ступенчатой коробкой-автомат он динамичный и экономичный одновременно. Удобный салон с мягкой подвеской понравится семьям с детьми и старшим водителям, которые ценят традиционные технологии. Хотя автомобиль удивит комплектацией и тех, кто любит современные «навороты».

При выборе комплектации лучше учесть, что мощный двигатель по цене почти не отличается от базового, а ряд интересных опций можно заказать даже на начальную версию.

Технические характеристики* Citroen C5 Aircross 2.0 BlueHDI 180 S&S АКПП-8 ДВИГАТЕЛЬ Рабочий объем 1997 см3, мощность 180 л. при 3750 об/мин., крутящий момент 400 Нм при 2000 об/мин. ТРАНСМИССИЯ Передний привод, 8-скоростная автоматическая коробка AISIN КУЗОВ Кроссовер, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4500/1969/1689 мм, база 2730 мм, снаряженная масса 1540 кг, полезная нагрузка 570 кг, объем багажника 580-720 л, объем бака 53 л ПОДВЕСКА Передняя – улучшенная МакФерсон, задняя – полузависимая. Передние шины: 235/55 R18, клиренс 180 мм. ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальная скорость 211 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 9,4 с. Расход горючего (по WLTP) (город/шоссе/смешанный): 5,5/4,5/4,9л/100 км ЦЕНА 1 126 700 – 1 850 200 грн. (без учета дополнительных опций).



*Характеристики тестового автомобиля Citroen C5 Aircross.