Электрическая новинка имеет запас хода до 320 км и быструю зарядку за 26 минут. Автомобиль на новой платформе имеет интересный стиль кузова и новую «световую подпись», а также переосмысленную концепцию салона. Начальная цена от 23 300 евро, но обещают более доступную модель за 19 990 евро, а в Украине – еще и бензиновую версию.

Полностью электрический новый Citroën ë-C3 – это уже четвертое поколение самого популярного автомобиля компании, проданного в количестве более 5,6 миллиона единиц. В Европе Citroen C3 – самая популярная модель бренда с показателем в 29% от объема продаж всех автомобилей Citroen. По итогам 2022 года хэтчбек Citroën C3 занял 11% европейского рынка сегмента В-класса.

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Комфорт

Электромобиль Citroën ë-C3 получил фирменную подвеску CITROЁN Advanced Comfort® и новые сиденья CITROЁN Advanced Comfort, ранее использовавшиеся в старших моделях С4 и С5 Aircross.

Новинка стала больше по размеру, но все еще компактной, имеет более высокую позицию водителя за рулем (+100 мм по сравнению с привычными хэтчбеками B-класса), лучшую посадку в салон, увеличенный клиренс до 163 мм, а также внешние защитные накладки с возможностью персонализации соответственно по вкусам клиентов.

Электромобильность

Электродвигатель на 83 кВт (113 л.с.) обеспечивает достаточно мощности и крутящего момента – как для ежедневных городских поездок, так и для длительных загородных путешествий; аккумулятора емкостью 44 кВт*ч хватает для запаса хода до 320 км по правилам измерительного цикла WLTP.

Зимой нагрузка на аккумулятор в автомобиле растет. Поэтому следует заранее его проверить, а при необходимости – заменить новым. АКБ Bosch рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации и не подведут даже в сильный мороз. Рекламная информация

Новая платформа создана именно для BEV-электромобилей (Battery Electric Vehicle) и использует аккумуляторную батарею типа LFP (Lithium Ferro Phosphate или литий-ферро-фосфат).

Быстрая зарядка постоянным током мощностью 100 кВт позволяет пополнить емкость аккумулятора от 20% до 80% всего за 26 минут. Стандартная зарядка переменным током от 20% до 80% занимает 4 часа 10 минут (мощность 7 кВт) или 2 часа 50 минут (мощность 11 кВт). Доступ к зарядным станциям переменного тока как дома, так и на общественных зарядных станциях благодаря зарядному порту типа Mode 3.

Благодаря электродвигателю мощностью 83 кВт или 113 л. и автоматической электрическо-механической трансмиссии (редуктор для электромотора с селектором управления) Citroën ë-C3 ускоряется 0-100 км/ч примерно за 11 секунд и предлагает максимальную скорость 135 км/ч.

Комплектация

Салон C-Zen Lounge с проекционным дисплеем и компактным рулем – это инновационный «умный» подход к переосмыслению приборной панели и даже замене традиционной панели приборов.

Встроенный держатель смартфона позволяет водителям удобно размещать свой гаджет и автоматически запускать специальную новую программу с помощью беспроводной технологии NFC (Near Field Communication) для мультимедийной системы электромобиля.

Citroën ë-C3 получил салон по концепции C-Zen Lounge – это переосмысление традиционной приборной панели и гарантия высокого уровня комфорта.

Благодаря концепции салона C-Zen Lounge, водитель и передний пассажир получают чистый обзор вперед – будто они смотрят на мир сквозь широкую арку. Такого эффекта удалось достичь благодаря большому лобовому стеклу и горизонтальной панели, которая тянется через весь салон и подчеркивает ширину автомобиля. Панель визуально и эстетически разделена на два уровня – технические элементы управления находятся наверху, а снизу расположена часть Sofa Design: она обтянута тканью и создает ощущение «домашнего уюта».

Настоящей революцией в компоновке передней части салона является полное отсутствие традиционной приборной панели. Ведь электромобиль Citroën ë-C3 впервые использует новый проекционный дисплей, отображающий необходимую информацию на глянцевом черном участке – между верхней частью передней панели салона и нижней частью лобового стекла. Это «умное» решение гарантирует отсутствие дублирования информации, как это происходит в традиционных случаях, когда сочетается проекция Head-Up Display и приборная панель. Кроме того, новое решение гарантирует водителям доступ ко всей ключевой информации без необходимости отрывать глаза от дороги.

Компактный многофункциональный руль стал меньше по размеру и более удобен в использовании. Также оно регулируется по высоте и наклону, что обеспечивает беспрепятственную обзорность нового проекционного дисплея.

В центре передней панели расположен 10,25-дюймовый цветной экран информационно-развлекательной системы, немного наклоненный к водителю. Благодаря системе My CITROЁN Play with Smartphone Station и специальному приложению, владелец автомобиля может прослушивать музыку и радио, управлять звонками и навигацией.

Наконец, обтянутая тканью и элегантно изогнутая нижняя горизонтальная часть Sofa Design дарит салону настоящее «домашнее тепло и уют», усиливая чувство комфорта и спокойствия.

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Системы помощи водителю

Новинка предлагает полный перечень новейших функций и современных технологий, которые предназначены для помощи водителю во время движения. К примеру:

Active Safety Brake – система экстренного торможения, которая работает на скорости от 5 до 135 км/ч, днем и ночью.

Active Lane Departure Warning System – активная система предупреждения о выезде из полосы движения помогает водителю поддерживать правильное расположение машины между линиями разметки полос движения. Система может осторожно корректировать руль, когда автомобиль съезжает с полосы движения, или только предупреждать водителя об отклонениях. Система работает на скорости от 60 до 180 км/ч. и выключается, когда используются указатели поворота: то есть, когда маневр изменения полосы движения или поворота вправо/влево осознанным действием водителя.

Driver Attention Alert – система информирования водителя, если траектория транспортного средства не соответствует правильной траектории движения в его полосе. Система имеет двухэтапное оповещение: сначала обнаруживается отклонение транспортного средства и предоставляется предупреждающего водителя звуковым сигналом и сообщением типа «осторожно управляйте транспортным средством»; затем при условии четырех раскачивающих подряд, звучит дополнительное предупреждение и сообщение типа «опасное вождение». Также предусмотрено уведомление о необходимости перерыва для отдыха (перерыв на кофе): система напомнит водителю сделать перерыв после двух часов непрерывного движения со скоростью более 65 км/ч, если перерыв не будет сделан, то этот сигнал-напоминание будет повторяться ежечасно.

Speed Limit Recognition – система распознавания знаков ограничения скорости. Она умеет считывать знаки ограничения скорости и отображает их на проекционном дисплее для информирования водителя. Эта умная система использует данные об ограничениях скорости, хранящиеся в навигационных картах, также могут считываться временные знаки ограничения скорости. Круиз-контроль с функцией ограничителя скорости позволяет водителю установить максимально допустимую скорость в соответствии с рекомендациями.

Electric Parking Brake (EPB) – стояночный (парковочный) тормоз с электроприводом, который активируется автоматически, когда выключается двигатель. Кроме того, предусмотрено и обратное действие – парковочный тормоз автоматически отпускается, когда водитель нажимает педаль акселератору и стремится двинуться вперед. Водитель может управлять парковочным тормозом EPB вручную с помощью соответствующего переключателя на центральной консоли. Кроме того, эта функция работает вместе с системой помощи при старте на подъеме – последняя удерживает авто неподвижным в течение нескольких секунд на склонах более 3 процентов, чтобы предотвратить откалывание транспортного средства.

Intelligent Beam Headlights – адаптивные фары с интеллектуальным управлением используют камеру, установленную на лобовом стекле для отслеживания попутных или встречных автомобилей и автоматического переключения между ближним/дальним светом: это позволяет избежать риска ослепления водителей и повысить безопасность движения.

Rear Camera – камера заднего вида активируется автоматически, когда включается передача заднего хода, камера передает изображение на 10,25-дюймовый цветной экран в салоне автомобиля; таким образом можно обеспечить осмотр сзади автомобиля и предупредить водителя о возможных помехах. Также предусмотрены задние датчики парковки, которые предупреждают водителя о незаметных помехах и опасности позади.

Соотношение «цена/качество»

Новый ë-C3 будет предлагаться в Европе по цене от 23 300 евро. Для покупателей простота и легкость выбора версии обеспечивается оптимизированной линейкой из двух комплектаций – You, и Max .

Citroën ë-C3 с пробегом 200 км появится в 2025 году по цене в Европе от 19 990 евро.

Новый язык дизайна

Электромобиль ë-C3 получил новую характерную фирменную «световую подпись» Citroën и новый логотип в виде большого овала с новой интерпретацией фирменных «двойных шевронов». Благодаря высокому кузову и «смелой» внешности, ë-C3 показывает новую стилистику и новый язык дизайна Бренда, впервые продемонстрированный на концепте Citroën Oli 2022 года – вертикальные линии создают контраст с горизонтальными поверхностями, а совершают образ высокотехнологичные детали-акцент.



Одним из главных элементов дизайна являются выразительные передние фары и задние фонари, впервые также были использованы на концептуальном автомобиле CITROЁN Oli. Внутри высокотехнологичной свето-оптики можно найти уникальную трехслойную «световую подпись»: с одной вертикальной и двумя горизонтальными линиями-лезвиями.



Большие 16- или даже 17-дюймовые колеса отодвинуты максимально к углам кузова. Благодаря этому обеспечивается стабильность во время движения и удается увеличить внутреннее пространство салона даже с учетом относительно небольших габаритов электромобиля CITROЁN ë-C3: длина – 4,01 м; ширина – 1,76 м.

Таким образом, Citroën ë-C3 объединил современные тренды электрификации, доступность широкого круга клиентов, привлекательный характерный дизайн, а также практичность. В настоящее время украинское представительство Бренда работает над открытием данной новинки для Украины. Новый Citroen ë-C3 прибудет на украинский рынок уже в середине 2024 года. Для украинских покупателей также будет предложена бензиновая версия Citroen C3.