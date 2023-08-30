Начиная с первого сентября все модели Citroen будут иметь только три варианта комплектаций - YOU, PLUS, MAX, каждая из которых предлагает до пяти пакетов опций.

Citroen существенно изменил концепцию перечня комплектаций, в которых доступны его автомобили. Теперь клиентам предлагается три комплектации на каждую модель автомобиля. Они могут быть дополнены определенными пакетными опциями – максимум пять пакетов опций на каждый уровень комплектации.

Таким образом, комплектации YOU, PLUS, MAX приходят на смену существующим Live, Feel, Feel Pack, Shine, Shine Pack.

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Эти изменения вводятся с 1 сентября постепенно по странам Европы. Новый подход приводит к более лаконичному ассортименту, что облегчает клиентам понимание доступных комплектаций и пакетов опций, при этом список разнообразного оборудования не будет уменьшен.

Даже первый уровень комплектации YOU обеспечивает прямой доступ к «миру комфорта Citroen» со следующим перечнем оборудованием: подвеска РНС (амортизаторы с прогрессивными гидравлическими отбойниками-ограничителями), сенсорный 10-дюймовый экран в сочетании с функцией беспроводного подключения смартфона, задние датчики. поездок.

Уровень комплектации PLUS будет иметь особенно мягкие сиденья Citroen Advanced Comfort, камеру заднего вида и 18-дюймовые алюминиевые диски.

Комплектация MAX добавляет бесключевой доступ, навигационную систему, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, тонированными задними окнами, шлифованными 18-дюймовыми колесными дисками и т.д.

В каждой из трех основных комплектаций будет предложено до пяти пакетов опций. На основе анализа заказов и отзывов клиентов было принято решение о пакетном подходе, чтобы потенциальным покупателям не приходилось долго искать и выбирать из нескольких вариантов опций каждый пункт в отдельности. К примеру, для автомобилей CITROЁN C4 и CITROЁN C4 X есть пакет для техно-фанатов: беспроводная зарядка, камеры 360 для упрощения маневрирования и парковки, система помощи водителю Highway Driver Assist и другие вспомогательные системы автономного вождения второго уровня. Или другой пример – для клиентов, проживающих в регионах с холодными зимами, предусмотрен пакет подогревов: электрический подогрев сидений, подогрев руля и т.д. Выбор цвета кузова остается в доступе вне зависимости от версий и пакетов опций.

В то же время, в линейке останутся разнообразные «лимитированные версии» моделей, которые будут запускаться в определенное время. Одним из примеров этого могут стать модели Ë-SERIES, которые выйдут уже в ближайшем будущем.

Упрощение и понятность новой линейки комплектаций облегчит выбор клиентам, что является одним из их главных ожиданий и пожеланий. Именно поэтому изменения будут вводиться постепенно и со временем это будет касаться всех регионов и стран, где представлен Citroen.