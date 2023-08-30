Починаючи з першого вересня, усі моделі Citroen матимуть лише три варіанти комплектацій - YOU, PLUS, MAX – кожна з яких пропонує до п’яти пакетів опцій.

Citroen суттєво змінив концепцію переліку комплектацій, у яких доступні його автомобілі. Тепер клієнтам пропонується три комплектації на кожну модель автомобіля. Вони можуть бути доповнені певними пакетними опціями – максимум п’ять пакетів опцій на кожен рівень комплектації.

Таким чином, комплектації YOU, PLUS, MAX приходять на зміну існуючим Live, Feel, Feel Pack, Shine, Shine Pack.

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Ці зміни впроваджуються з 1 вересня. Новий підхід призводить до більш лаконічного асортименту, що полегшує клієнтам розуміння доступних комплектацій та пакетів опцій, при цьому перелік різноманітного обладнання не буде зменшений.

Навіть перший рівень комплектації YOU забезпечує прямий доступ до «світу комфорту Citroen» з наступним переліком обладнанням: підвіска РНС (амортизатори з прогресивними гідравлічними відбійниками-обмежувачами), сенсорний 10-дюймовий екраном у поєднанні з функцією бездротового підключення смартфону, задні датчики паркування для спрощення щоденних поїздок.

Рівень комплектації PLUS матиме особливо м’які сидіння Citroen Advanced Comfort, камеру заднього огляду та 18-дюймові алюмінієві диски.

Комплектація MAX, додає безключовий доступ, навігаційну систему, проекційний дисплей, адаптивний круїз-контроль з функцією Stop&Go, тонованими задніми вікнами, шліфованими 18-дюймовими колісними дисками тощо.

До кожної з трьох основних комплектацій буде запропоновано до п’яти пакетів опцій. На основі аналізу замовлень та відгуків клієнтів, було прийнято рішення про пакетний підхід, щоб потенційним покупцям не доводилося довго шукати та вибирати з поміж кількох варіантів опцій кожен пункт окремо. Наприклад, для автомобілів CITROЁN C4 та CITROЁN C4 X є пакет для техно-фанатів: бездротова зарядка, камери 360 для спрощення маневрування та паркування, система допомоги водію Highway Driver Assist та інші допоміжні системи автономного водіння другого рівня. Або ось інший приклад – для клієнтів, які мешкають у регіонах із холодними зимами, передбачено пакет підігрівів: зокрема електричний підігрів сидінь, підігрів керма тощо. Вибір кольору кузова залишається у доступі незалежно від версій і пакетів опцій.

Водночас, в лінійці залишаться різноманітні «лімітовані версії» моделей, що будуть запускатись в певний час. Одним з прикладів цього можуть бути моделі Ë-SERIES, що вийдуть вже у найближчому майбутньому.

Спрощення та зрозумілість нової лінійки комплектацій полегшить вибір для клієнтів, що є одним з їх головних очікувань та побажань. Саме тому зміни будуть впроваджуватися поступово і з часом це буде стосуватися всіх регіонів та країн, де представлений Citroen.