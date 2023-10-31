У ході завершальної фази підготовки до виробництва електромобілів нового покоління на платформі Neue Klasse компанія BMW удосконалює технологію виготовлення акумуляторів Gen6 циліндричної форми.

Випускатиме автомобілі BMW Neue Klasse новий завод у Дебрецені (Угорщина) через два роки, а круглими зразками акумуляторних елементів для них займається новий Центр компетенції акумуляторних елементів (CMCC) у Мюнхені. Серійне виробництво циліндричних батарей розмістять на заводі в Парсдорфі (Німеччина).

Новою енергобазою для автомобілів переймаються приблизно 80 науковців, інженерів. Під проєкт вже виділили потужності площею 15 000 квадратних метрів, а інвестиції в розробку суперпотужних елементів живлення становлять майже 170 мільйонів євро.

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Вже відомо, що нові циліндричні осередки матимуть стандартний діаметр 46 міліметрів і дві різні висоти залежно від застосування. Для стандартних автомобілів це буде 95 мм, а для позашляховиків – 120 мм. У порівнянні з призматичними осередками Gen5, що нині використовуються в електромобілях BMW, щільність енергії зросте більш ніж на 20%, а запас ходу збільшиться на 30%.

Є ще один постулат привабливості - швидкість заряджання прискориться на 30%. При цьому викиди від виробничого процесу таких елементів живлення електромобілів скоротяться на 60%.

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Нові батареї для електромобілів Neue Klasse розробляються у Центрі компетенції акумуляторних елементів у Мюнхені, а серійне виробництво закріплено за заводом у Парсдорфі. Фото: BMW

Технологічно розробники вже визначилися: вміст нікелю в елементах Gen6 буде вищим на стороні катода, а вміст кобальту там буде зниженим. З боку анода збільшать вміст кремнію. Очікується ще одна зміна порівняно з батареями Gen5 — використання вищої напруги (800 вольт), щоб забезпечити більшу зарядну місткість зі струмом до 500 ампер.

Нагадаємо, згадана на початку майбутня платформа Neue Klasse від BMW базується на новій архітектурі, що має повністю перевести виробника в епоху електрифікації протягом наступного десятиліття. Отож, роботи ведуться активно уже на нинішньому етапі, оскільки бренд планує використовувати структуру Neue Klasse для всіх своїх майбутніх моделей від серії 1 до X7.