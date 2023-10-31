В ходе завершающей фазы подготовки к производству электромобилей нового поколения на платформе Neue Klasse компания BMW усовершенствует технологию изготовления аккумуляторов Gen6 цилиндрической формы.

Автомобили BMW Neue Klasse будет выпускать новый завод в Дебрецене (Венгрия) через два года, а круглыми образцами аккумуляторных элементов для них занимается новый Центр компетенции аккумуляторных элементов (CMCC) в Мюнхене. Серийное производство цилиндрических батарей будет размещено на заводе в Парсдорфе (Германия).

Новой энергобазой для автомобилей занимается около 80 ученых, инженеров. Под проект уже выделили мощности площадью 15 000 квадратных метров, а инвестиции в разработку супермощных питающих элементов составляют почти 170 миллионов евро.

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Уже известно, что новые цилиндрические ячейки будут иметь стандартный диаметр 46 миллиметров и две разные высоты в зависимости от применения. Для стандартных автомобилей это будет 95 мм, а для внедорожников – 120 мм. По сравнению с призматическими ячейками Gen5, используемыми в электромобилях BMW, плотность энергии вырастет более чем на 20%, а запас хода увеличится на 30%.

Есть еще один постулат привлекательности – скорость зарядки ускорится на 30%. При этом выбросы от производственного процесса таких элементов питания электромобилей сократятся на 60%.

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Новые батареи Neue Klasse разрабатываются в Центре компетенции аккумуляторных элементов в Мюнхене, а серийное производство закреплено за заводом в Парсдорфе. Фото: BMW

Технологически разработчики уже определились: содержание никеля в элементах Gen6 будет выше на стороне катода, а содержание кобальта там будет понижено. Со стороны анода увеличат содержание кремния. Ожидается еще одно изменение по сравнению с батареями Gen5 – использование высшего напряжения (800 вольт), чтобы обеспечить большую зарядную емкость с током до 500 ампер.

Напомним, упомянутая в начале будущая платформа Neue Klasse от BMW базируется на новой архитектуре, которая должна полностью перевести производителя в эпоху электрификации в течение следующего десятилетия. Работы ведутся активно уже на нынешнем этапе, поскольку бренд планирует использовать структуру Neue Klasse для всех своих будущих моделей от серии 1 до X7.