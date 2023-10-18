Выход на рынок нового седана BMW 5 серии и первого BMW i5 уже начался. BMW 5 серии Touring будет доступна с весны 2024 года.

После запуска продаж в Южной Корее новый седан BMW 5 серии и первый седан BMW i5 теперь поступают дилерам на многих других рынках. В Германии первые авто будут доставлены клиентам с 21 октября 2023 года. Запуск на рынок начнется также в других европейских странах в тот же день. Через неделю, 28 октября 2023, новая версия BMW 5 серии дебютирует на дорогах США. Остальные мировые рынки откроются 25 ноября 2023 года.

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Восьмое поколение бизнес-седана также будет впервые предложено как полностью электрический BMW i5. Еще до того, как начались продажи, входные заказы показывают, что именно этот вариант модели пользуется высоким спросом клиентов и, таким образом, ускорит развитие электрической мобильности, продвигаемой BMW.

С самого начала клиенты могут выбрать один из двух вариантов BMW i5. Новый седан BMW i5 eDrive40 (энергопотребление в смешанном цикле: 18,9–15,9 кВт-ч/100 км согласно WLTP) имеет мощность до 250 кВт/340 л.с. и запас хода от 498 до 582 км, определенный в испытательном цикле WLTP. Топовой моделью всей серии есть седан BMW i5 M60 xDrive с мощностью до 442 кВт/601 л.с. (энергопотребление в смешанном цикле: 20,6–18,2 кВт-ч/100 км согласно WLTP).

Новый седан BMW 5 серии подчеркивает свой прогрессивный характер не только благодаря двум полностью электрическим вариантам модели, но и инновационным цифровым сервисам для игр в автомобиле, аудио- и видеопотоку, среди прочего, а также особенно высококлассной системе помощи водителю. Основным моментом в сфере систем автоматизированного вождения и парковки является Highway Assistant, который теперь позволяет водителям в Германии надолго забрать руки с руля на скорости до 130 км/ч при условии, что они продолжают внимательно следить за дорожной ситуацией и могут в любое время снова взять на себя управление системой, если это необходимо.

Интенсивный опыт полуавтоматического вождения дополняется функцией автоматической смены полосы движения. Благодаря этой уникальной во всем мире функции достаточно одного взгляда во внешнее зеркало, чтобы инициировать изменение полосы движения, затем автоматически выполняется системой.

Новое поколение BMW 5 серии Touring отметит свою мировую премьеру весной 2024 года. Второй вариант кузова нового BMW 5 серии будет доступен с тем же диапазоном приводов, что и новый BMW 5 серии Седан. Это означает, что новый BMW 5 серии Touring является первым в своем роде автомобилем премиум-класса, который предлагается с высокоэффективными двигателями внутреннего сгорания, включая 48-вольтовую технологию мягкого гибрида, подключаемые к сети электропитания гибридные системы и впервые. полностью электрический привод.