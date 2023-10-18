Вихід на ринок нового седана BMW 5 серії та першого BMW i5 вже розпочався. BMW 5 серії Touring буде доступний з весни 2024 року.

Після початкового запуску продажів у Південній Кореї новий седан BMW 5 серії та перший седан BMW i5 тепер надходять до дилерів на багатьох інших ринках. У Німеччині перші автомобілі будуть доставлені клієнтам з 21 жовтня 2023 року. Запуск на ринок також почнеться в інших європейських країнах того ж дня. Через тиждень, 28 жовтня 2023 року, нова версія BMW 5 серії дебютує на дорогах США. Інші світові ринки відкриються 25 листопада 2023 року.

Читайте також: BMW M7 підпільно виробляли в ПАР: відео

Восьме покоління бізнес-седана також буде вперше запропоновано як повністю електричний BMW i5. Ще до того, як почалися продажі, вхідні замовлення показують, що саме цей варіант моделі має високий попит клієнтів і, таким чином, прискорить розвиток електричної мобільності, яку просуває BMW.

З самого початку клієнти можуть вибрати один з двох варіантів BMW i5. Новий седан BMW i5 eDrive40 (енергоспоживання в змішаному циклі: 18,9–15,9 кВт-год/100 км згідно з WLTP) має потужність до 250 кВт/340 к.с. і запас ходу від 498 до 582 кілометрів, визначений у випробувальному циклі WLTP. Топовою моделлю всієї серії є седан BMW i5 M60 xDrive з потужністю до 442 кВт/601 к.с. (енергоспоживання в змішаному циклі: 20,6–18,2 кВт-год/100 км згідно з WLTP).

Новий седан BMW 5 серії підкреслює свій прогресивний характер не лише завдяки двом повністю електричним варіантам моделі, а й інноваційним цифровим сервісам для ігор у автомобілі, аудіо- та відеопотоку, серед іншого, а також особливо висококласним системи допомоги водієві. Основним моментом у сфері систем автоматизованого водіння та паркування є Highway Assistant, який тепер також дозволяє водіям у Німеччині надовго забрати руки з керма на швидкості до 130 км/год за умови, що вони продовжують уважно стежити за дорожньою ситуацією та можуть у будь-який час знову взяти на себе керування системою, якщо це необхідно.

Інтенсивний досвід напівавтоматичного водіння доповнюється функцією автоматичної зміни смуги руху. Завдяки цій унікальній у всьому світі функції достатньо одного погляду у зовнішнє дзеркало, щоб ініціювати зміну смуги руху, яка потім автоматично виконується системою.

Нове покоління BMW 5 серії Touring відсвяткує свою світову прем'єру навесні 2024 року. Другий варіант кузова нового BMW 5 серії буде доступний з тим же діапазоном приводів, що й новий BMW 5 серії Седан. Це означає, що новий BMW 5 серії Touring є першим у своєму роді автомобілем преміум-класу, який пропонується з високоефективними двигунами внутрішнього згоряння, включаючи 48-вольтову технологію м’якого гібрида, гібридні системи, що підключаються до мережі електроживлення, і, вперше, повністю електричний привід.