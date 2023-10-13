Подивіться на M7, яку BMW ніколи не випускала. «Сімку» доопрацювали у 80-х без відома штаб-квартири BMW у Мюнхені.

BMW M7, який таємно випускали у ПАР, показали на відео. Південноафриканське видання Cars.co.za зняло короткий фільм-розповідь про рідкісного суперседана - М-версії BMW 7 серії.

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Баварці такої чотиридверки не випускали і навіть навряд чи знали про проект «сімки» з 3,5-літровим безнаддувним двигуном M88/3. Однак вона не тільки вироблялася дрібною серією силами ентузіастів із місцевого підрозділу BMW, але й взяла участь у гонці із заводською підтримкою.

Гоночну «сімку» вирішили збудувати в Південній Африці у 80-х роках минулого століття. Тоді директором місцевого підрозділу BMW був Вальтер Хасселькус, за словами якого седан допрацьовувався вручну фактично на підлозі.

Двигун з турбонаддувом від європейської 745i не підійшов через праве розташування керма: системі наддуву заважала рульова колонка. Тоді Хасселькус знайшов інший вихід. Його вибір упав на 3,5-літрову атмосферну рядну "шістку" М88, яка ставилася на BMW M1 та M5.

З нею теж не обійшлося без складнощів: двигун довелося поставити під кутом і перемістити деякі його елементи. У результаті без відома мюнхенської штаб-квартири було створено BMW 7 серії, що розвиває близько 282 кінських сил.

З 1984 по 1987 рік південноафриканський підрозділ випустив від 209 до 255 екземплярів 745i SA: більшість їх з автоматичною трансмісією, але деяким дісталася «механіка». У 1985 році седан взяв участь у місцевих гонках із заводською підтримкою, позмагавшись із серійними Alfa Romeo GTV, Ford Sierra XR8 та Mazda RX-7. Що стосується екземпляра на відео, його відреставрували в 2006 році майстри Evolution 2 Motorsport.