Новий «Гусь» не тільки виглядає інакше. Він скинув 12 кілограмів ваги, отримав двигун потужністю 145 к.с. та величезну кількість систем активної безпеки та електронних помічників водія. Окрім цього в ньому є активна підвіска з автоматично регульованим кліренсом.

Новий BMW R 1300 GS, який у народі називають «Гусем», представлено офіційно. Новинка отримала новий дизайн, потужніший опозитний двигун і нову підвіску. Вага мотоциклу зменшена, а кількість електронних помічників значно зросла.

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Центральним елементом новинки є легендарний двоциліндровий опозитний силовий агрегат. Його новий дизайн компактніший, ніж будь-коли раніше, завдяки коробці передач, розташованій під двигуном, і новому механізму приводу розподільного вала. Об’ємом двигуна зріс до 1300 куб. см.

Нова підвіска переднього колеса EVO Telelever із гнучким елементом і оновлена підвіска заднього колеса EVO Paralever обіцяють забезпечити ще більшу точність керування та стабільність їзди. Нова електронна система динамічного регулювання підвіски (DSA) забезпечує динамічну адаптацію пружності, а також компенсацію навантаження.

Завдяки адаптивному контролю висоти новий R 1300 GS пропонує повністю автоматичне регулювання висоти мотоцикла залежно від робочих умов та навантаження, забезпечуючи таким чином максимально можливий комфорт без шкоди для динаміки їзди та керованості.

У стандартній комплектації новий R 1300 GS тепер має чотири режими їзди для адаптації до індивідуальних уподобань водія. Режими їзди «Дощ» і «Дорога» дозволяють адаптувати характеристики їзди до більшості дорожніх умов. Завдяки режиму їзди «Eco» можна досягти максимального запасу ходу на одному баку палива, тоді як додатковий режим їзди «Enduro» забезпечує покращений досвід їзди поза второваними трасами завдяки спеціальним налаштуванням для використання по бездоріжжю.

Новий R 1300 GS отримав матричні світлодіодні фари з інноваційним дизайном у стандартній комплектації, сучасні світлодіодні освітлювальні прилади з покажчиками повороту, вбудованими в захист рук, і активну систему повороту світла Headlight Pro як додаткове обладнання із заводу.

Також присутній асистент водіння з активним круїз-контролем (ACC), попередженням про переднє зіткнення (FCW) і попередженням про зміну смуги руху (SWW) для безпечної та зручної їзди на мотоциклі.

За актуальний на сьогодні BMW R 1250 GS офіційні дилери просять від 723 200 грн (від $19 562). Новий BMW R 1300 GS, враховуючи кількість оновлень, може отримати значно вищий цінник.