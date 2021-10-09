09:31, 9 жовтня 0

Простий та відносно доступний мотоцикл з характером справжнього мандрівника зовсім не дарма носить емблему BMW. Він здатен не лише дарувати справжнє задоволення від кожної поїздки, а може навіть лікувати депресію. Втім, за все потрібно платити. І мова не лише про гроші.

Текст: Євген Гудущан

Фото: Андрій Яцуляк

Серії мотоциклів для подорожей GS вже виповнилось 40 років, тож на честь ювілею у компанії BMW навіть випустили спеціальну версію – саме така дісталась нам для тест-драйву. Від інших BMW G 310 GS відрізняється лише кольором та написом на баку, але це надає моделі особливого шарму.

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Виглядає найменший GS по-дорослому – високий, статний, не надто агресивний, але з явним натяком на гарні всюдихідні можливості. Головні переваги цього BMW G 310 GS – комфорт, практичність та зручність, що особливо актуально у далеких поїздках. А для поціновувачів яскравих малокубатурників у лінійці BMW є дуже гарний зовні G 310 R.

В сідлі

За кермом BMW G 310 GS видається справжнім туристичним мотоциклом. Висока посадка, широке та високе кермо, зручне сидіння. Досить цікаве виконання підніжок – “зла” та зубата металева основа зі змінною гумовою вставкою по центру.

Панель приладів проста, монохромна, але все необхідне, включаючи показник вибраної передачі, на ній є. Пульти керування цілком стандартні – мінімалістичні.

Водію зростом 178 сантиметрів та вагою маже 90 кілограмів BMW G 310 GS зі стандартним сидінням підходить ідеально – ноги можна поставити на землю усією стопою, але коліна при цьому майже повністю випрямлені. У кого ріст менший або більший – можна замовити інше сидіння.

А от пасажирці зростом 165 сантиметрів та вагою близько 50 кілограмів було незручно сідати позаду – надто високо.

Більше інформації про BMW G 310 GS у ювілейній версії Edition 40

Всеїдний

Найбільше враження справляє підвіска BMW G 310 GS. За характеристиками наче нічого особливого – спереду вилка перевернутого типу без жодних регулювань, ззаду – алюмінієвий маятник з мотоамортизатором, у якому можна відрегулювати лише переднатяг. Але хід коліс по 180 мм. Це немало!

Навіть просто сівши на мотоцикл, можна відчути, наскільки м’яка у нього підіска – байк приємно просідає під вагою райдера. А на ходу така м’якість виливається у дуже високий рівень комфорту. У місті BMW G 310 GS може їхати навіть всупереч рельєфу під колесами.

Ями, бордюри, лежачі поліцейські, просаджені або випираючи каналізаційні люки… усе це для BMW G 310 GS наче й не перепони зовсім. Перескочити лежачого поліцейського на швидкості понад 120 кілометрів на годину – жодних проблем, потрібно лише трохи припіднятись на підніжках.

Втім, на рівній дорозі платити за таку м’якість доводиться поздовжніми розгойдуваннями. При активному старті, за рахунок м’якої підвіски, мотоцикл дуже просто підіймає переднє колесо, а при інтенсивному гальмуванні доволі легко підіймає “хвіст”.

Чи вистачає об’єму?

Про це запитують, мабуть, усіх, хто їздить на BMW G 310 GS. І на це запитання є відповідь в залежності від стажу байкера. Для першого, другого або навіть третього сезону можливостей 34-сильного двигуна цілком достатньо. За відчуттями прискорення до першої сотні займає близько 6-7 секунд – цього вистачає, аби першим стартувати зі світлофорів у місті. Максимальна швидкість – 143 км/год. Крейсерська (прийнятна для водія та пасажира протягом тривалого часу) – 120-130 км/год.

Особливість BMW G 310 GS у тому, що їзда у місті на ньому стає надто простою і не дуже цікавою. Він наче кличе байкера у подорож. Їхати незнайомими місцями, незважаючи на якість доріг, милуватись краєвидами, якомога довше не зупинятись – ось чого бажає BMW G 310 GS та водій, який вибрав його серцем.

Що ж стосується справжнього бездоріжжя, то для BMW G 310 GS воно не перепона. Але мотоцикл не провокує драйвера залізти глибоко у хащі.

Чи вартий він своїх грошей?

За BMW G 310 GS офіційні дилери просять 214 523 грн ($ 8150). Це не найменше у порівнянні з конкурентами, але у власників BMW є кілька переваг. На всі мотоцикли BMW розповсюджується гарантія 5 років або 500 тис. км пробігу. Власники офіційно придбаних мотоциклів BMW можуть брати участь у цікавих заходах, які організовує дистриб’ютор. А коли з цієї моделі “виростаєш”, можна скористатись програмою BMW Premium Selection та обміняти свій мотоцикл на новий з доплатою або вибрати інший вживаний мотоцикл BMW з офіційною гарантією.

Зрештою, не все у світі можна виміряти грошима. І стосується це в першу чергу подорожей, вражень та “лікувальних властивостей”. А BMW G 310 GS створений саме для того, аби кожна поїздка була приємною та наповненою гарними враженнями. Він завжди зможе підняти настрій і перемогти будь-яку депресію. Навіть осінню.

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