09:31, 9 октября 0

Простой и относительно доступный мотоцикл с характером настоящего путешественника совсем не зря носит эмблему BMW. Он способен не только дарить настоящее удовольствие от каждой поездки, а может даже лечить депрессию. Впрочем, за все нужно платить. И речь не только о деньгах.

Текст: Евгений Гудущан

Фото: Андрей Яцуляк

Серии мотоциклов для путешествий GS уже исполнилось 40 лет, поэтому в честь юбилея в компании BMW даже выпустили специальную версию – именно такая досталась нам для тест-драйва. От других BMW G 310 GS он отличается лишь цветом и надписью на баке, но это придает модели особый шарм.

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Выглядит самый маленький GS по-взрослому – высокий, статный, не слишком агрессивный, но с явным намеком на хорошие вездеходные возможности. Главные преимущества этого BMW G 310 GS – комфорт, практичность и удобство, что особенно актуально в дальних поездках. А для ценителей ярких малокубатурников в линейке BMW есть очень красивый внешне G 310 R.

В седле

ВMW G 310 GS оказывается настоящим туристическим мотоциклом. Высокая посадка, широкий и высокий руль, удобное сиденье. Довольно интересное исполнение подножек – "злая" и зубастая металлическая основа со сменной резиновой вставкой по центру.

Панель приборов простая, монохромная, но все необходимое, включая показатель выбранной передачи, на ней есть.

Водителю ростом 178 сантиметров и весом почти 90 килограммов BMW G 310 GS со стандартным сиденьем подходит идеально – ноги можно поставить на землю всей стопой, но колени при этом почти полностью выпрямлены. У кого рост меньше или больше – можно заказать другое сиденье.

А вот пассажирке ростом 165 сантиметров и весом около 50 килограммов было неудобно садиться сзади – слишком высоко.

Больше информации о BMW G 310 GS в юбилейной версии Edition 40

Всеядный

Наибольшее впечатление производит подвеска BMW G 310 GS. По характеристикам вроде ничего особенного – впереди вилка перевернутого типа без регулировок, сзади алюминиевый маятник с мотоамортизатором, в котором можно отрегулировать только преднатяг. Но ход колес по 180 мм. Это немало!

Даже просто сев на мотоцикл, можно почувствовать, насколько мягкая у него подвеска – байк приятно проседает под тяжестью райдера. А на ходу такая мягкость выливается в очень высокий уровень комфорта. В городе BMW G 310 GS может ехать даже вопреки рельефу под колесами.

Ямы, бордюры, лежачие полицейские, просаженные или выпирающие канализационные люки... все это для BMW G 310 GS как будто и не преграды вовсе. Перескочить лежачего полицейского на скорости более 120 километров в час – никаких проблем, нужно лишь немного приподняться на подножках.

Впрочем, на ровной дороге платить за такую мягкость приходится продольными раскачиваниями. При активном старте за счет мягкой подвески мотоцикл очень просто поднимает переднее колесо, а при интенсивном торможении довольно легко поднимает “хвост”.

Хватает ли объема?

Об этом спрашивают, пожалуй, всех, кто ездит на BMW G 310 GS. И на этот вопрос есть ответ в зависимости от стажа байкера. Для первого, второго или даже третьего сезона возможностей 34-сильного двигателя вполне достаточно. По ощущениям ускорение до первой сотни занимает около 6-7 секунд – этого хватает, чтобы первым стартовать со светофоров в городе. Максимальная скорость – 143 км/ч. Крейсерская (приемлемая для водителя и пассажира в течение длительного времени) – 120-130 км/ч.

Особенность BMW G 310 GS в том, что езда в городе на нем становится слишком простой и не очень интересной. Он словно зовет байкера в путешествие. Ехать по незнакомым местам, несмотря на качество дорог, любоваться пейзажами, как можно дольше не останавливаться – вот чего желает BMW G 310 GS и водитель, который выбрал его сердцем.

Что же касается настоящего бездорожья, то для BMW G 310 GS оно не преграда. Но мотоцикл не провоцирует драйвера залезть глубоко в чащу.

Стоит ли он своих денег?

За BMW G 310 GS официальные дилеры просят 214 523 грн ($ 8150). Это не самая маленькая сумма по сравнению с конкурентами, но у владельцев BMW есть несколько преимуществ. На все мотоциклы BMW распространяется гарантия 5 лет или 500 тыс. км пробега. Владельцы официально приобретенных мотоциклов BMW могут участвовать в интересных мероприятиях, которые организует дистрибьютор. А когда из этой модели “вырастаешь”, можно воспользоваться программой BMW Premium Selection и обменять свой мотоцикл на новый с доплатой или выбрать другой подержанный мотоцикл BMW с официальной гарантией.

В конце концов, не все в мире можно измерить деньгами. И касается это в первую очередь путешествий, впечатлений и “лечебных свойств”. А BMW G 310 GS создан именно для того, чтобы каждая поездка была приятной и наполненной хорошими впечатлениями. Он всегда сможет поднять настроение и победить любую депрессию. Даже осеннюю.

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