Новый «Гусь» не только смотрится иначе. Он сбросил 12 кг веса, получил двигатель мощностью 145 л.с. и множество систем активной безопасности и электронных помощников водителя. Кроме этого, в нем есть активная подвеска с автоматически регулируемым клиренсом.

Новый BMW R 1300 GS, который в народе называют “Гусем”, представлен официально. Новинка получила новый дизайн, более мощный оппозитный двигатель и новую подвеску. Вес мотоцикла уменьшен, а количество электронных помощников значительно выросло.

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Центральным элементом новинки является легендарный двухцилиндровый оппозитный силовой агрегат. Его новый дизайн более компактен, чем когда-либо ранее, благодаря коробке передач, расположенной под двигателем, и новому механизму привода распределительного вала. Объем двигателя вырос до 1300 куб. см.

Новая подвеска переднего колеса EVO Telelever и обновленная подвеска заднего колеса EVO Paralever обещают обеспечить еще большую точность управления и стабильность езды. Новая электронная система динамической регулировки подвески (DSA) обеспечивает динамическую адаптацию упругости, а также компенсацию нагрузки.

Благодаря адаптивному контролю высоты новый R 1300 GS предлагает полностью автоматическую регулировку высоты мотоцикла в зависимости от рабочих условий и нагрузки, обеспечивая таким образом максимально возможный комфорт без ущерба для динамики езды и управляемости.

В стандартной комплектации новый R 1300 GS теперь имеет четыре режима езды для адаптации к индивидуальным предпочтениям водителя. Режимы езды “Дождь” и “Дорога” позволяют адаптировать характеристики езды к большинству дорожных условий. Благодаря режиму езды “Eco” можно достичь максимального запаса хода на одном баке топлива, тогда как дополнительный режим езды “Enduro” обеспечивает улучшенные характеристики для езды вне проторенных трасс благодаря специальным настройкам.

Новый R 1300 GS получил матричные светодиодные фары с инновационным дизайном в стандартной комплектации, современные светодиодные фонари с указателями поворота, встроенными в защиту рук, и активную систему поворота света Headlight Pro как дополнительное оборудование.

Также присутствует помощник вождения с активным круиз-контролем (ACC), предупреждением о переднем столкновении (FCW) и предупреждением об изменении полосы движения (SWW) для более безопасной и удобной езды на мотоцикле.

За актуальный на сегодняшний день BMW R 1250 GS официальные дилеры просят от 723 200 грн (от $19 562). Новый BMW R 1300 GS, учитывая количество обновлений, может получить более высокий ценник.