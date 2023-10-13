Посмотрите на M7, которую BMW никогда не выпускала. «Семерку» доработали в 80-х без ведома штаб-квартиры BMW в Мюнхене.

BMW M7, тайно выпускавшийся в ЮАР, показали на видео. Южноафриканское издание Cars.co.za сняло короткий фильм-рассказ о редком суперседане – М-версии BMW 7 серии.

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Баварцы такой четырехдверки не выпускали и даже вряд ли догадывались о проекте "семерки" с 3,5-литровым безнаддувным двигателем M88/3. Однако она не только производилась мелкой серией силами энтузиастов из местного подразделения BMW, но приняла участие в гонке с заводской поддержкой.

Гоночную «семерку» решили построить в Южной Африке в 80-х годах прошлого столетия. Тогда директором местного подразделения BMW являлся Вальтер Хасселькус, по словам которого седан дорабатывался вручную фактически на полу.

Двигатель с турбонаддувом от европейской 745i не подошел из-за правого расположения руля: системе наддува мешала рулевая колонка. Тогда Хасселькус нашел другой выход. Его выбор пал на 3,5-литровую атмосферную рядную "шестерку" М88, ставившуюся на BMW M1 и M5.

С ней тоже не обошлось без затруднений: двигатель пришлось поставить под углом и переместить некоторые его элементы. В результате без ведома мюнхенской штаб-квартиры была создана BMW 7 серии, развивающая около 282 лошадиных сил.

С 1984 по 1987 год южноафриканское подразделение выпустило от 209 до 255 экземпляров 745i SA: большинство из них с автоматической трансмиссией, но некоторым досталась «механика». В 1985 году седан принял участие в местных гонках с заводской поддержкой, сразившись с серийными Alfa Romeo GTV, Ford Sierra XR8 и Mazda RX-7. Что касается экземпляра на видео, его отреставрировали в 2006 году мастера Evolution 2 Motorsport.