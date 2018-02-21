Трійця від альянсу PSA та Opel тепер повноцінна - компанія Peugeot оприлюднила інформацію про новий "каблучок", котрий у новому поколінні змінив ім'я

До братів-близнюків Citroen Berlingo та Opel Combo приєднався Peugeot Partner наступного покоління. Однак тепер він зветься Rifter.

Марка Peugeot у альянсі PSA займає вищу позицію, тому Rifter став єдиним з трьох мінівенів, що отримав систему повного приводу. Окрім того, Пежо також єдиний з трьох має спеціальну версію GT Line.

Що спільного у Peugeot Rifter з Berlingo та Combo, окрім платформи та силових агрегатів, так це широкі можливості трансформації салону, а також два десятки передових електронних помічників. Також, як і інші одноплатформенні моделі, Rifter пропонуєтсья у звичайному, та подовженому варіантах: Standard (4,4 м) вміщує п'ятьох пасажирів, а Long (4,75 м) – сімох. Серед оснащення мінівена значаться такі системи як адаптивний круїз-контроль, екстренне гальмування, моніторинг сліпих зон та кругові камери, а також індикатор стомленості водія.

Читайте також: Моментальна карма на відео: агресивний водій перекинув власний автомобіль

Усередині Peugeot вирізняється з-поміж близнюків архітектурою передньої панелі – у Rifter втілена фірмова концепція i-Cockpit з приладами над компактним кермом. В решті ж деталей він ідентичний Берлінго та Комбо.

Rifter оснащуєтсья бензиновим турбомотором PureTech 1.2 (110 і 130 к.с.) або дизелем BlueHDi 1.5 (75, 100 та 130 к.с.), п'яти- і шестиступінчатою “механікою”, а для найпотужніших версій доступний також восьмідіапазонний“автомат”.

Версія Rifter GT Line відрізняється кольоровими акцентами на кузові – чорним контуром решітки радіатора, дзеркалами та вставками в бічних молдінгах. Образ доповнюють 17-дюймові колісні диски з алюмінієвого сплаву. Повну ясність щодо приналежності моделі до GT Line вносять спеціальні металеві таблички на передніх крилах та задніх дверцятах.

У Європі автомобіль надійде в продаж вже у березні цього року. Українцям на новий Ріфтер доведеться трохи зачекати – ймовірно до кінця літа. У першій партії автомобілів для нашої країни повнопривідних версій не буде.

Читайте також: Новий Peugeot 508 показався у всій красі, не чекаючи Женеви