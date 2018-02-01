За що боровся, на те й напоровся, кажуть у нас. Після дорожньої суперечки водій кросовера вирішив помститися "розумнику", що повчав його правилам поводження на магістралі. І от що з цього вийшло.

Відео з телефона випадкового свідка дорожньої пригоди вкотре доводить, що дорога – не місце для вирішення конфліктних ситуацій. А ще, це чудова ілюстрація вислову “моментальна карма”.

Інцидент трапився у США. Ситуація склалася наступним чином: водій кабріолета BMW 3 серії виходить з машини, аби сказати кілька слів, ймовірно, не дуже хороших, чоловіку за кермом Ford Escape, що зупинився позаду. Відбувається суперечка, водій кабріолета повертається до машини, а розгніваний молодик на Escape вирішує покарати першого. Однакйого план дав певний збій.

"Спочатку я записував тільки тому, що позашляховик підрізав нас, виїхавши з лівого ряду. Але, як ви бачите, далі послідував божевільний поворот. Після інциденту водій кабріолету проїхав з десяток метрів, потім припаркувався, та пішки повернувся назад до позашляховика” – коментує ситуацію водій автомобіля, з якого було зроблено цей відеозапис.

Будьте обережними та ввічливими на дорозі.

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