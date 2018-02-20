Спортивний підрозділ святкує тридцятиріччя з моменту появи першого спортивного кабріолету з логотипом М, та готує спеціальну серію автомобілів M4 30 Jahre.

На честь ювілею кабріолетів BMW M буде випущено 300 особливих автомобілів з шевроном M4 30 Jahre. Автомобілі будуть пофарбовані лише у два кольори – блакитний Macao Blue та жовтий Mandarin II uni.

Серед інших характерних ознак “спешл едішн” зовні помітні ексклюзивні 20-дюймові колісні диски, вкриті матовою фарбою, шильди на вентиляційних отворах та решітці радіатора. Усередині M4 30 Jahre вирізняють з-поміж звичайних M4 двоколірні крісла та кольорові акценти оформлення у тон кузова, вишивка з назвою серії на підголовниках, карбонові елементи декору та накладки на пороги з написом "30 Jahre Edition". Нарешті, на торпедо автомобіля з боку пасажира буде розміщено індивідуальний серійний номер даного кабріолета.

M4 30 Jahre поставляється зі стандартним пакетом M Competition, що включає підвіску Adaptive M, модернізований 3-літровий двигун TwinPower Turbo потужністю у 450 к.с., а також диференціал Active M та вихлопну систему M Sport.

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