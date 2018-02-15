Нове покоління мінівену має усі характерні риси сучасного модельного ряду французької марки і це йому дуже личить. Berlingo став першим з трьох "близнюків", що переживуть оновлення.

Кілька днів тому група компаній PSA оприлюднила тізер, що передував появі трьох моделей дуже схожих автомобілів під разними марками. Citroen першою представила оновлену Berlingo, випередивши Peugeot Partner та Opel Combo.

Berlingo третього покоління побудований на платформі EMP2, яку ділить з названими вже моделями Peugeot та Opel. У кузові автомобіля легко впізнати характерні риси сімейства Cactus.

За формою і концепцією модель третього покоління істотно відійшла від першого Берлінго, та й з другою моделлю він має мало спільного. Berlingo пропопується у кількох варіантах виконання – грузовому, пасажирському, комбінованому а також у подовженій версії XL, що на 35 см довша за стандартну модель (4,4 метри).

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Стандартна версія Berlingo, що у списку комплектацій позначена як “M”, має багажний відсік ємністю 775 літрів та довжиною 2,7 метри. Це на 100 літрів більше, ніж у попередника. Якщо ж цього не вистачить для поклажі, дрібні речі можна розподілити по 28 додатковим кишеням, поличкам та шафкам, спільний об’єм котрих забезпечує додаткові 186 літрів.

Якщо й цього виявиться замало, Citroen запропонує вам подовжену модель Berlingo XL з багажником об’ємом у 1050 літрів, до якого можна завантажити длінномірні предмети довжиною до 3,05 метра. У пасажирському ж виконанні специфікація XL пропонує семимісний салон.

Покупці мають змогу обрати автомобіль з бензиновим двигуном 1,2 л (110 чи 130 к.с.), або ж дизельним півторалітровим агрегатом потужністю у 75, 100 чи 130 кінських сил. Залежно від двигуна, модель комплектується шестиступінчатою механічною трансмісією чи “автоматом” на 8 позицій.

Широкий список активних та пасивних систем безпеки включає систему екстренного гальмування, розпізнавання втоми водія, адаптивний круїз-контроль, контроль трафіку, моніторингу сліпих зон, хілл-асіст, інтелектуальні фари тощо.

Інформаційно-розважальна система з 8-дюймовим дисплеєм підтримує Android Auto, Apple CarPlay та MirrorLink, що дозволяє повною мірою користуватись усіма мультмедійними можливостями сучасних пристроїв. Ще один плюс у скарбничку нового Berlingo – бездротова зарядка для гаджетів.

Живу модель Citroën Berlingo 2018 французи привезуть до Женеви наступного місяця, а у продаж автомобіль надійде у другій половині цього року.

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