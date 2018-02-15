До виходу моделі нового покоління Х4 баварці підготували рекламний ролик у якому можна роздивитись кросовер і зовні, і зсередини.

За три тижні відбудеться публічна презентація другого покоління BMW X4 на Женевському автосалоні. Кросовер має низький центр ваги та розподіл маси між осями у співвідношенні 50:50, що надасть йому більшої маневреності – ця особливість добре відображена у відео.

Раніше ми показували офіційні фото Х4 з порівнянням із моделлю першого покоління. Зовні модель другого покоління відрізняє більша радіаторна решітка, що дуже схожа на деталь від останнього X3. Окрім того, у фарах в якості стандартного оснащення використовуються світлодіоди.

BMW X4 збільшив обсяг внутрішнього простору. Завдяки довшій колісній базі, в пасажирів задніх сидінь з’явилось кілька додаткових сантиметрів. Окрім того, обсяг багажника купе-кросовера також виріс – до 525 літрів, а зі складеними задніми сидіннями у машину можна завантажити до 1430 літрів поклажі.

Інтер'єр нового автомобіля більше відповідає стандартам сучасності. Тут з'явилися віртуальна панель приладів і великий 10,25-дюймовий тачскрін мультимедіа, а у списк додаткового оснащення є й проекційний дисплей. Також покупцям пропонують розширити технологічні можливості X4 за допомогою камери 360-градусного огляду, системи автоматичного паркування з дистанційним управлінням, Wi-Fi.

Покупці нового X4 матимуть широкий вибір моторів, серед яких бензинові турбовані агрегати: 2-літровий (184 і 252 к.с.) та 3-літровий (360 к.с.), а також турбодизелі такого ж об'єму, продуктивністю у 190, 231, 265 та 326 к.с.

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