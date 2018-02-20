Peugeot Partner, Citroen Berlingo, и Opel Combo будут выпускаться на разных предприятиях, но будут иметь очень много общего в технической части.

Автомобильный альянс Peugeot-Citroen обнародовал несколько изображений минивенов Partner, Berlingo и Combo. Автомобили будут построены на общей платформе EMP2.

Все три модели минивенов ожидают смены поколений и в настоящий момент французский альянс готовится именно к этому событию. К французам примкнули и ребята из General Motors. Примечательно также, что автомобили будут построены на платформе EMP2, которая используется и для производства некоторых моделей Toyota.

Как отмечается в публикации издания Сarscoops, хотя внешне минивены будут отличаться, внутри у них будет абсолютно идентичная начинка. Они будут иметь одинаковый объем внутреннего пространства, двигатели, трансмиссии и технологические функции, вплоть до одинаковых вариантов компоновки и трансформации салона.

Тем не менее, их внешний дизайн будет отличаться, каждый автомобиль будет оформлен в фирменном стиле марки, что, собственно, и показано на тизерном изображении. Стоит отметить, что точные названия новых моделей пока неизвестны, а в настоящее время используются имена нынешних минивенов.

Официальная презентация всех трех моделей обещана в скором времени, а в ближайшие месяцы должна стартовать их сборка на заводах в испанском городе Виго и португальском Мангуальде.

Читайте также: Динамичный Кубик: новый AMG G 63 разгоняется до сотни за 4,5 секунды