Новый G-Class, он же Геландеваген, он же Гелик, он же Кубик, в версии AMG получил неимоверные характеристики, поистине окрыляющие тяжелый внедорожник.

К премьере на стенде Женевского автосалона готовится самый мощный Mercedes-Benz G-Class из когда-либо выпущенных. Модель AMG G63 2018 года по динамическим показателям способна посрамить даже спортивные кроссоверы. Да и с люксовым наполненим у внедорожника полный порядок.

Геландеваген – по-прежнему отличный внедорожник с вездеходными качествами и угловатым кузовом без намека на аэродинамику. Но в исполнении AMG G63 автомобиль получился, к тому же максимально роскошным и быстрым.

Под капотом G63 упрятан 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом – такой же двигатель можно увидеть в недрах суперкара AMG GT. Мотор работает в паре с 9-ступенчатой АКПП, которая управляется при помощи подрулевых лепестков. Результатом взаимодействия этих двух агрегатов является паровозная мощность и самолетная динамика – 585 л. с., крутящий момент – 850 Н/м и разгон до 100 км/ч за 4,5 секунды. Максимальная скорость AMG G63 ограничена на отметке в 220 км/ч, однако есть и версия Driver’s, которая может двигаться еще на 20 км/ч быстрее.

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G63 оснащается полным приводом 4Matic с распределением крутящего момента 40/60 в пользу задней оси. Внедорожник, как уже говорилось выше, сохранил все возможности для езды вне асфальта, благодаря блокировкам дифференциалов и понижающей передаче. Передняя подвеска построена на двойных поперечных рычагах, сзади используется неразрезной мост с четырьмя рычагами. В качестве опции предлагается настраиваемая подвеска с внедорожными режимами Sand, Trail и Rock. Останавливает G63 продвинутая спортивная тормозная система, также очень близкая по своим компонентам к той, что установлена на спортивном купе от AMG.



Примечательно, что в базе G63 оснащается 22-дюймовыми колесными дисками. В качестве опции доступен пакет AMG Night, в котором часть элементов кузова окрашивается в черный цвет.

Mercedes-AMG G 63 будет официально представлен на Женевском автошоу 6 марта, старт продаж намечен на конец марта, а первые автомобили будут доставлены владельцам в августе. Стоимость модели будет объявлена в ходе презентации.

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