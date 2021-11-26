Вісім відсотків додаткового пробігу для французьких електрокарів означають плюс 22–25 кілометрів за вимірювальним циклом WLTP і до 40 кілометрів в реальних умовах руху містом.

Компанія Peugeot внесла деякі зміни до конструкції та оснащення хетчбека e-208 та кросовера e-2008, завдяки яким обидві моделі покращили свої характеристики.

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Оптимізація торкнулась дрібних аспектів: обидві моделі отримали шини з нижчим опором коченню, нову теплову помпу, яка покращила енергоефективність кліматичної установки, а також змінені передавальні числа трансмісії.

Peugeot e-208 та e-2008 збудовані на платформі e-CMP та використовують одну силову установку – 100-кіловатний електромотор (136 к.с.) з акумулятором на 50 кіловат-години та одноступеневим редуктором. Зміна передавального числа редуктора дозволила знизити енергоспоживання на звичайних дорогах та автомагістралях.

Обидва електрокари отримали шини класу A+ із низьким опором коченню. Тепловий насос тепер працює в парі з датчиком вологості, що забезпечує ефективнішу витрату енергії на обігрів салону.

Запас ходу Peugeot e-208 та e-2008 на папері збільшився на 22 та 25 кілометрів (WLTP), відповідно. Однак у реальних умовах, за температури близько нуля, приріст може становити до 40 кілометрів.

Фото: Peugeot e-208 та e-2008 / Peugeot