Восемь процентов дополнительного пробега для французских электрокаров означают плюс 22-25 километров по измерительным циклом WLTP и до 40 километров в реальных условиях движения по городу.

Компания Peugeot внесла некоторые изменения в конструкцию и оснащение хэтчбека e-208 и кроссовера e-2008, благодаря которым обе модели улучшили свои характеристики.

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Оптимизация коснулась мелких аспектов: обе модели получили шины с более низким сопротивлением качению, новую тепловую помпу, которая улучшила энергоэффективность климатической установки, а также измененные передаточные числа трансмиссии.

Peugeot e-208 и e-2008 построены на платформе e – CMP и используют одну силовую установку – 100-киловаттный электромотор (136 л. с.) с аккумулятором на 50 киловатт-часа и одноступенчатым редуктором. Изменение передаточного числа редуктора позволило снизить энергопотребление на обычных дорогах и автомагистралях.

Оба электрокара получили шины класса A + с низким сопротивлением качению. Тепловой насос теперь работает в паре с датчиком влажности, что обеспечивает более эффективный расход энергии на обогрев салона.

Запас хода Peugeot e-208 и e-2008 на бумаге увеличился на 22 и 25 километров (WLTP), соответственно. Однако в реальных условиях, при температуре около нуля, прирост может составлять до 40 километров.

Фото: Peugeot e-208 та e-2008 / Peugeot