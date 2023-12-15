Alfa Romeo назвала свій малий позашляховик Milano, як данину місту, в якому було засновано компанію. Очікується, що автомобіль презентують в середині 2024 року.

Відомо, що цей кросовер займе ланку найменшого авто у модельному ряду бренду. Колись роль найменшої та найдоступнішої моделі займала Alfa Romeo Mito, проте її було знято з конвеєра у 2018 році.

Назву Milano – востаннє використовувану в 1980-х для версії седана 75 для ринку США – було вибрано, щоб підкреслити "зв'язок між автомобілем і корінням Alfa Romeo", – сказав генеральний директор Alfa Romeo Жан-Філіп Імпарато.

Очікується, що позашляховик стане конкурентом для Volvo EX30, та інших малих кросоверів B-сегменту. За наявною інформацією, майбутнє авто буде довжиною близько 4,1 м і шириною 1,8 м, та матиме платформу E-CMP (цю платформу вже використовує Jeep Avenger). Використання цієї платформи може означати, що бренд презентує також і повнопривідну версію Milano.

Наразі невідомо, яким силовим агрегатом обладнають авто, проте очікується що Milano може отримати батарею на 54 кВт-год, і матиме запас ходу приблизно в 400 км. Також була інформації про плани компанії зробити версію з м’яким гібридом, проте, схоже, що ці чутки не підтвердились.

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Також Імпарато додав, що гаряча версія Quadrifoglio розглядається, але не буде підтверджена, доки бренд не визначить, скільки клієнти «готові платити». Він сказав: "Ми готові зробити все, що вони хочуть. Це не проблема. Але ми хочемо спочатку перевірити прийнятність і рівень щомісячних платежів, які вони готові платити за версію Quadrifoglio."

З моменту запуску Milano продаватиметься у комплектаціях Perfor, Veloce та обмеженій випускній версії. Alfa Romeo прогнозує, що на Milano припадатиме близько 40% її глобальних продажів, але Імпарато підкреслив, що компанія більше зосереджена на отриманні прибутку, ніж на «продаванні більшої кількості автомобілів».

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Бренд дасть інформацію про ціну на презентації в Мілані у квітні, але позиціювання преміумкласу Alfa Romeo означає, що він буде дорожчим за Jeep Avenger, тому, ймовірно, ціна у Європі стартуватиме приблизно від $50 000.