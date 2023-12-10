До 2024 року залишається не так багато часу, тож справжні автофанати вже шукають інформацію про новинки від своїх улюблених брендів. У цьому матеріалі ми зібрали для вас перелік головних та найбільш очікуваних автопрем’єр наступного року.

На наступний рік заплановано багато цікавих прем’єр від різних брендів. У цій підбірці зібрані звичайні сімейні авто, які будуть цікавими для більшості автолюбителів і презентація яких планується у 2024 році.

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Міський кросовер від Alfa Romeo

З наявної інформації про авто відомо, що цей кросовер займе ланку найменшого авто у модельному ряду бренду. Колись роль найменшої та найдоступнішої моделі займала Alfa Romeo Mito, проте після того, як модель припинила існування у 2018 році, ця ніша у лінійці компанії виявилась порожньою.

Зараз є досить мало інформації щодо майбутньої новинки бренду, проте відомо, що новий кросовер буде електромобілем. Також очікується, що на додаток до електричної версії буде випущено комплектацію з бензиновим двигуном із м’яким гібридом.

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BMW X2/iX2

В наступному році німецький автоконцерн BMW також запропонує покупцям міський кросовер – оновлений X2. Очікується, що модель 2024 року матиме електричну силовою установкою. Новий кросовер iX2 отримає два мотори загальною потужністю 309 к.с. з запасом ходу в 450 км. Однак це не найшвидший X2 – ця честь дісталася бензиновому M35i, чиї 296 кінських сил прискорюють його до першої сотні за 5,4 секунди.

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Audi Q6 E-tron / Audi Q8

В наступному році Audi презентує одразу два нових кросовери. Модель Q8 отримає рестайлінг, та посяде своє почесне місце в класі преміальних кросоверів, тоді як електричний Q6 орієнтується на технології та сучасні тенденції автоіндустрії.

Авто запропонує запас ходу в майже 600 км та зарядку потужністю 270 кВт з набором високопродуктивних електричних силових агрегатів.

Cupra Tavascan

Tavascan з’явиться наприкінці 2024 року як більш спортивний варіант позашляховиків VW Group на базі MEB, Audi Q4 E-tron, Volkswagen ID 4 і Skoda Enyaq. Очікується, що модель буде представлено з повним приводом та силовими агрегатами потужністю 335 кінських сил та запасом ходу 550 км.

Citroën C3/ë-C3

Новий француз може сміливо претендувати на звання найдоступнішого електромобіля у Європі.

Очікується, що старт продажів почнеться влітку 2024 року, а ціна на авто починатиметься з майже $28 000. Авто обладнають літій-залізо-фосфатною батареєю, місткістю 44 кВт-год., що забезпечить запас ходу в 480 км.

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Renault City / Dacia Spring

Один з найдешевших електромобілів від французько-японського альянсу у Європі отримає рестайлінг. Очікується, що це покращить сприйняту якість салону та технології, але без підвищення ціни вище $25 000. Така ціна зробить авто ще більш привабливим у класі доступних електрокарів.

Fiat 600e

Fiat 600e багато в чому схожий з Jeep Avenger, включаючи батарею на 51 кВт-год, яка забезпечує запас ходу в 400 км. Це просторий сімейний автомобіль, який має більш просторий багажник та меншу ціну в порівнянні з конкурентами (наприклад Volvo CX30).

Ціна на електричну версію починатиметься від $40 000. Також з’явиться проста бензинова версія за привабливішою ціною.

Ford Explorer

Запровадження нового законодавства про батареї в США відклало випуск цього невеликого електричного кросовера на літо 2024 року. Коли він з’явиться, буде пропонуватися у варіантах потужністю 168, 282 і 335 к.с., і компанія Ford запевняє що автомобіль матиме запас ходу в 500 км.

MG 3

Наступного року один з найдоступніших автомобілів Європи кардинально оновиться. Компанія планує запровадити технологію м’якого гібрида, а також нові електронні системи допомоги водієві, в оновленій моделі. Хоч такі оновлення значно збільшують вартість авто, в керівництві компанії очікують, що ціна на MG 3 не перевищуватиме $25 000.

Mini Cooper та Mini Countryman

Легендарний Cooper оновився, аби відповідати сучасним трендам та став повністю електричним. Він матиме двигун спереду потужністю 181 к.с., акумулятор 40.7 кВт-год., та запас ходу в 460 км. Для нової моделі розробили нову платформу спільно з Great Wall. Бензинова модель також буде доступна, проте деталей про неї поки немає.

Новий Countryman отримає фейсліфт і також матиме як електричну, так і бензинову версію. Електричний матиме запас в ходу в 450 км, та ціну в $53 000, тоді як простіші бензинові авто будуть коштувати приблизно $37 000.

Peugeot e-3008

Peugeot e-3008 — це перший електромобіль, заснований на новій архітектурі STLA Medium материнської фірми Stellantis, що забезпечує запас ходу до 700 км, а також повнопривідний двомоторний двигун потужністю 316 к.с.

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Renault Scenic

Легендарне сімейне авто від компанії Renault також не оминули зміни. Відтепер Scenic перетворився на електричний кросовер з заявленим запасом ходу до 620 км. Він був розроблений з акцентом на екологічність: до 24% матеріалів, використаних для виготовлення Scenic є продуктом вторинного перероблювання.



Skoda Superb та Skoda Kodiaq

На відміну від свого брата, нового Volkswagen Passat, новий Superb і надалі буде доступний як з кузовом седан, так і універсал. Він отримає свіжий стиль, покращені технології інтер’єру та оновлений інтер’єр, а також збереже поточне поєднання бензинових, дизельних і гібридних силових агрегатів.

Новий Kodiaq є плагін-гібридом із запасом ходу до 100 км на електроприводі, а також матиме більш престижний інтер’єр із 10,0-дюймовим сенсорним екраном інформаційно-розважальної системи в стандартній комплектації. Ціни будуть відомі ближче до запуску в середині 2024 року.

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Оновлені Volkswagen Passat та Tiguan

Відтепер нове покоління Passat доступне лише у кузові універсал. Він буде доступний з різноманітними бензиновими та дизельними двигунами, а також з двома гібридами, що підключаються до мережі із запасом ходу лише на електриці понад 100 км.

Популярний сімейний позашляховик VW Tiguan отримав значне технологічне оновлення до 2024 року, принісши новий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи з діагоналлю 12,9 дюйма. Простір над головою та об’єм багажника збільшився, а його двигуни були оновлені для підвищення ефективності.

Volvo EX 30 та Volvo EX 90

EX 30 - новий електричний кросовер бренду. Він доповнює лінійку Volvo і пропонує запас ходу близько 330 км у всіх варіаціях. Очікувана вартість – близько $43 000.

EX 90 – найдорожчий автомобіль Volvo на сьогодні, який також вважається найбезпечнішим і найрозкішнішим. Він оснащений акумулятором місткістю 111 кВт-год, який забезпечує (заявлений) запас ходу 580 км.

Конкурент Range Rover також представляє технологію Lidar, яка, як планується, зрештою забезпечить «автономне водіння без контролю» в окремих місцях і в певних умовах.

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Toyota C-HR

Ефектний C-HR другого покоління виглядатиме як справжній концепт-кар на дорозі. Він з’явиться на початку наступного року з двома паралельно-гібридними силовими агрегатами потужністю 138 або 198 к.с., кожна з яких забезпечує витрату понад 4 літри на 100 км. Його ціна починатиметься від $40 000.