До 2024 года остается не так много времени, поэтому настоящие автофанаты уже ищут информацию о новинках от своих любимых брендов. В этом материале мы собрали для вас перечень главных и наиболее ожидаемых автопремьер следующего года.

На следующий год запланировано много интересных премьер от разных брендов. В этой подборке собраны обычные семейные авто, которые будут интересными для большинства автолюбителей и презентация которых планируется в 2024 году.

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Городской кроссовер от Alfa Romeo

Из имеющейся информации об авто известно, что этот кроссовер займет место самого маленького авто в модельном ряду бренда. Когда-то роль самой маленькой и самой доступной модели занимала Alfa Romeo Mito, однако после того, как модель прекратила существование в 2018 году, эта ниша в линейке компании оказалась пустой.

Сейчас достаточно мало информации о будущей новинке бренда, однако известно, что новый кроссовер будет электромобилем. Также ожидается, что в дополнение к электрической версии будет выпущена комплектация с бензиновым двигателем с мягким гибридом.

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BMW X2/iX2

В следующем году немецкий автоконцерн BMW также предложит покупателям городской кроссовер – обновленный X2. Ожидается, что модель 2024 года будет обладать электрической силовой установкой. Новый кроссовер iX2 получит два мотора общей мощностью 309 л.с. с запасом хода в 450 км. Однако это не самый быстрый X2 – эта честь досталась бензиновому M35i, чьи 296 лошадиных сил ускоряют его до первой сотни за 5,4 секунды.

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Audi Q6 E-tron / Audi Q8

В следующем году Audi представит сразу два новых кроссовера. Модель Q8 получит рестайлинг, и займет свое почетное место в классе премиальных кроссоверов, тогда как электрический Q6 ориентируется на технологии и современные тенденции авто индустрии.

Авто предложит запас хода в почти 600 км и зарядку мощностью 270 кВт с набором высокопроизводительных электрических силовых агрегатов.

Cupra Tavascan

Tavascan появится в конце 2024 года как более спортивный вариант внедорожников VW Group на базе MEB, Audi Q4 E-tron, Volkswagen ID 4 и Skoda Enyaq. Ожидается, что модель будет представлена с полным приводом и силовыми агрегатами мощностью 335 лошадиных сил и запасом хода 550 км.

Citroën C3/ë-C3

Новый француз может смело претендовать на звание самого доступного электромобиля в Европе.

Ожидается, что старт продаж начнется летом 2024 года, а цена на авто будет начинаться с почти $28 000. Авто оборудуют литий-железо-фосфатной батареей, емкостью 44 кВт-ч., что обеспечит запас хода в 480 км.

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Renault City / Dacia Spring

Один из самых дешевых электромобилей от французско-японского альянса в Европе получит рестайлинг. Ожидается, что это улучшит воспринимаемое качество салона и технологии, но без повышения цены выше $25 000. Такая цена сделает авто еще более привлекательным в классе доступных электрокаров.

Fiat 600e

Fiat 600e во многом схож с Jeep Avenger, включая батарею на 51 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода в 400 км. Это просторный семейный автомобиль, который имеет более просторный багажник и меньшую цену по сравнению с конкурентами (например Volvo CX30).

Цена на электрическую версию будет начинаться от $40 000. Также появится простая бензиновая версия по более привлекательной цене.

Ford Explorer

Введение нового законодательства о батареях в США отложило выпуск этого небольшого электрического кроссовера на лето 2024 года. Когда он появится, будет предлагаться в вариантах мощностью 168, 282 и 335 л.с., и компания Ford уверяет что автомобиль будет иметь запас хода в 500 км.

MG 3

В следующем году один из самых доступных автомобилей Европы кардинально обновится. Компания планирует внедрить технологию мягкого гибрида, а также новые электронные системы помощи водителю, в обновленной модели. Хотя такие обновления значительно увеличивают стоимость авто, в руководстве компании ожидают, что цена на MG 3 не будет превышать $25 000.

Mini Cooper и Mini Countryman

Легендарный Cooper обновился, чтобы соответствовать современным трендам и стал полностью электрическим. Он будет иметь двигатель спереди мощностью 181 л.с., аккумулятор 40.7 кВт-ч., и запас хода в 460 км. Для новой модели разработали новую платформу совместно с Great Wall. Бензиновая модель также будет доступна, однако деталей о ней пока нет.

Новый Countryman получит фейслифт и также будет иметь как электрическую, так и бензиновую версию. Электрический будет иметь запас в ходу в 450 км, и цену в $53 000, тогда как простые бензиновые авто будут стоить примерно $37 000.

Peugeot e-3008

Peugeot e-3008 - это первый электромобиль, основанный на новой архитектуре STLA Medium материнской фирмы Stellantis, что обеспечивает запас хода до 700 км, а также полноприводный двухмоторный двигатель мощностью 316 л.с.

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Renault Scenic

Легендарное семейное авто от компании Renault также не обошли изменения. Отныне Scenic превратился в электрический кроссовер с заявленным запасом хода до 620 км. Он был разработан с акцентом на экологичность: до 24% материалов, использованных для изготовления Scenic является продуктом вторичной переработки.



Skoda Superb и Skoda Kodiaq

В отличие от своего брата, нового Volkswagen Passat, новый Superb и в дальнейшем будет доступен как с кузовом седан, так и универсал. Он получит свежий стиль, улучшенные технологии интерьера и обновленный интерьер, а также сохранит текущее сочетание бензиновых, дизельных и гибридных силовых агрегатов.

Новый Kodiaq является плагин-гибридом с запасом хода до 100 км на электроприводе, а также будет иметь более престижный интерьер с 10,0-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы в стандартной комплектации. Цены будут известны ближе к запуску в середине 2024 года.

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Обновленные Volkswagen Passat и Tiguan

Отныне новое поколение Passat доступно только в кузове универсал. Он будет доступен с различными бензиновыми и дизельными двигателями, а также с двумя гибридами, подключаемых к сети с запасом хода только на электричестве более 100 км.

Популярный семейный внедорожник VW Tiguan получил значительное технологическое обновление до 2024 года, принеся новый сенсорный экран информационно-развлекательной системы с диагональю 12,9 дюйма. Пространство над головой и объем багажника увеличился, а его двигатели были обновлены для повышения эффективности.

Volvo EX 30 и Volvo EX 90

EX 30 - новый электрический кроссовер бренда. Он дополняет линейку Volvo и предлагает запас хода около 330 км во всех вариациях. Ожидаемая стоимость – около $43 000.

EX 90 – самый дорогой автомобиль Volvo на сегодня, который также считается самым безопасным и самым роскошным. Он оснащен аккумулятором емкостью 111 кВт-ч, который обеспечивает (заявленный) запас хода 580 км.

Конкурент Range Rover также представляет технологию Lidar, которая, как планируется, в конце концов обеспечит "автономное вождение без контроля" в отдельных местах и в определенных условиях.

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Toyota C-HR

Эффектный C-HR второго поколения будет выглядеть как настоящий концепт-кар на дороге. Он появится в начале следующего года с двумя параллельно-гибридными силовыми агрегатами мощностью 138 или 198 л.с., каждая из которых обеспечивает расход более 4 литров на 100 км. Его цена будет начинаться от $40 000.