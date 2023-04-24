Новичок создан на платформе Volkswagen ID.5 и будет производиться в Китае.

Заводы концерна Volkswagen AG в немецком Цвикау и чешском Млада-Болеслав близки к достижению своей максимальной мощности, особенно после того, как Volkswagen начнет производство седана ID.7, который заменит Passat. А планы по производству у Cupra огромны – около 70 000 продаж Tavascan в год. Разработанный в Барселоне кроссовер с нулевым уровнем выбросов поступит в продажу позже в этом году в двух вариантах: с одним двигателем и полным приводом.

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Базированный на платформе MEB немецкой автомобильной группы Volkswagen AG для полностью электрических транспортных средств Tavascan выдает 210 кВт (286 л.с.) и 545 Нм в стандартной комплектации Endurance. Более экзотический брат ID.5, работающий от литий-ионной батареи с полезной емкостью 77 киловатт-часов, обещает комбинированный запас хода до 550 километров (342 мили).

Вторая комплектация VZ, расшифровывающаяся как veloz, или "быстрый" по-испански, имеет два электродвигателя. Полноприводный вариант оснащен аккумулятором емкостью 77 кВтч своего младшего брата, но из-за увеличенного веса и энергопотребления дополнительного двигателя он не может проехать более 520 километров за WLTP. В то же время он достигает 50 километров в час за 2,4 секунды. С нуля до 100 км в час он разгоняется всего за 5,6 секунды.

Эта версия производит 250 кВт (340 л.с.) и 679 Нм крутящего момента на полном приводе. Также следует упомянуть не менее пяти уровней рекуперации энергии и тепловой насос для повышения эффективности в холодную погоду. Что касается подзарядки, Tavascan поддерживает 11 кВт от переменного тока и 135 кВт от постоянного тока.

При подключении к зарядному устройству постоянного тока мощностью 135 кВт Tavascan может пополнить батарею от 10 до 80 процентов за 30 минут. Оснащенный передовыми системами помощи водителю и выразительно спортивным интерьером, включающим руль с плоским дном и встроенными подголовниками, Tavascan предлагает 540 литров грузового пространства за задними сиденьями.

В следующем году к Born и Tavascan подключится электрический хэтчбек под названием UrbanRebel. Этот вариант Volkswagen ID.2 со стилем и значком Cupra UrbanRebel разместится ниже Born.