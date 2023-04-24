Новачок створений на платформі Volkswagen ID.5 та буде вироблятись у Китаї.

Заводи концерну Volkswagen AG в німецькому Цвікау та чеському Млада-Болеслав близькі до досягнення своєї максимальної потужності, особливо після того, як Volkswagen розпочне виробництво седана ID.7, який замінить Passat. А плани з виробництва у Cupra величезні – близько 70 000 продажів Tavascan на рік. Розроблений у Барселоні кросовер з нульовим рівнем викидів надійде в продаж пізніше цього року у двох варіантах: з одним двигуном і повним приводом.

Також цікаво тест-драйв Cupra Formentor VZ

Базований на платформі MEB німецької автомобільної групи Volkswagen AG для повністю електричних транспортних засобів, Tavascan видає 210 кВт (286 к.с.) і 545 Нм у стандартній комплектації Endurance. Більш екзотичний брат ID.5, який працює від літій-іонної батареї з корисною ємністю 77 кіловат-годин, обіцяє комбінований запас ходу до 550 кілометрів (342 милі).

Друга комплектація VZ, що розшифровується як veloz, або “швидкий” по-іспанськи, має два електродвигуни. Повнопривідний варіант оснащений акумулятором ємністю 77 кВт-год свого молодшого брата, але через збільшену вагу та енергоспоживання додаткового двигуна він не може проїхати більше 520 кілометрів за WLTP. Водночас, він досягає 50 кілометрів на годину за 2,4 секунди. З нуля до 100 кілометрів на годину він розганяється всього за 5,6 секунди.

Ця версія виробляє 250 кВт (340 к.с.) і 679 Нм крутного моменту на повному приводі. Також слід згадати не менше п’яти рівнів рекуперації енергії і тепловий насос для підвищення ефективності в холодну погоду. Що стосується заряджання, Tavascan підтримує 11 кВт від змінного струму та 135 кВт від постійного струму.

За умови, що він підключений до зарядного пристрою постійного струму потужністю 135 кВт, Tavascan може поповнити батарею від 10 до 80 відсотків за 30 хвилин. Оснащений передовими системами допомоги водієві та виразно спортивним інтер’єром, який включає кермо з плоским дном і вбудованими підголівниками, Tavascan пропонує 540 літрів вантажного простору за задніми сидіннями.

Наступного року до Born і Tavascan приєднається електричний хетчбек під назвою UrbanRebel. Цей варіант Volkswagen ID.2 зі стилем і значком Cupra, UrbanRebel розміститься нижче Born.