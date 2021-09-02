Кожна деталь, кожен аспект спорткара – екстра, перебільшений, та й загалом "Міський бунтар" виглядає надзвичайно ефектно.

Шоукар Cupra UrbanRebel Concept, створений для демонстрації на автосалоні у Мюнхені, є баченням Cupra для майбутнього електричного міського автомобіля. Він є прообразом для майбутньої серійної моделі, яка вийде у продаж у 2025 році.

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Cupra UrbanRebel Concept, як і майбутній серійний електрокар, створений на платформі Volkswagen MEB. Довжина концепту становить 4080 мм, а це означає, що серійний автомобіль буде близьким родичем Volkswagen ID2.

Кузов тридверного хетчбека прикрашений малюнком з “кінетичних частинок”, які створюють ефект руху, навіть коли автомобіль стоїть. Передня оптика має новий світловий підпис, а лінійна задня – інтегрована в спойлер і утворює одне ціле зі світловим логотипом.

Фото: Cupra UrbanRebel Concept / Cupra

Величезний чорний блок переднього бампера, монструозний спойлер, бічні канарди позаду передніх коліс, повітровод у даху, масивний задній дифузор, аеродинамічні колеса – усе це відсилання до ралійних болідів. Такого не побачиш у сучасних, навіть дуже гарячих, спортивних хетчбеків. Очевидно, за це концепт і заслужив свою назву UrbanRebel – “міський бунтар”.

UrbanRebel передбачає оснащення силовою установкою з постійною віддачею у 340 кінських сил, а піковою – 435. Прискорення від 0 до 100 км/год у нього займатиме 3,2 секунди.