Каждая деталь, каждый аспект спорткара – экстра, преувеличен, да и в целом "городской бунтарь" выглядит чрезвычайно эффектно.

Шоукар Cupra UrbanRebel Concept, созданный для демонстрации на автосалоне в Мюнхене, является видением Cupra для будущего электрического городского автомобиля. Он является прообразом для будущей серийной модели, которая выйдет в продажу в 2025 году.

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Cupra UrbanRebel Concept, как и будущий серийный электрокар, создан на платформе Volkswagen MEB. Длина концепта составляет 4080 мм, а это значит, что серийный автомобиль будет близким родственником Volkswagen ID2.

Кузов трехдверного хэтчбека украшен рисунком из "кинетических частиц", которые создают эффект движения даже когда автомобиль стоит. Передняя оптика имеет новую световую подпись, а линейная задняя – интегрирована в спойлер и образует одно целое со световым логотипом.

Фото: Cupra UrbanRebel Concept / Cupra

Огромный черный блок переднего бампера, монструозный спойлер, боковые канарды позади передних колес, воздуховод в крыше, массивный задний диффузор, аэродинамические колеса – все это отсылка к раллийным болидам. Такого не увидишь у современных, даже очень горячих, спортивных хэтчбеков. Очевидно, за это концепт и заслужил свое название UrbanRebel – “городской бунтарь”.

UrbanRebel предусматривает оснащение силовой установкой с постоянной отдачей в 340 лошадиных сил, а пиковой – 435. Ускорение от 0 до 100 км/ч у него занимает 3,2 секунды.