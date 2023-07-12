Девятое поколение Volkswagen Passat отметит свою мировую премьеру этой осенью, но с упрощенной линейкой, поскольку он будет продаваться исключительно как универсал.

Volkswagen Passat станет одним из первых автомобилей марки, которые будут использоваться на платформе MQB Evo наряду с Tiguan 2024 года. На самом деле две модели будут иметь общую часть аппаратного обеспечения.

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При длине 4917 миллиметров новый Passat Variant будет на 144 мм длиннее своего предшественника. Значительную часть этой растяжки можно найти в колесной базе, удлиненной на 50 мм до 2841 мм. Ширина выросла на 20 мм до 1852 мм, а высота несколько выросла на 7 мм до 1482 мм.

Благодаря увеличенной площади модель следующего поколения предлагает дополнительные 50 мм пространства для ног. С установленными задними сиденьями объем багажника увеличился на 40 литров до 690 литров. Сложите сиденье, и объем увеличится на 140 литров по сравнению со старым универсалом Passat до 1920 литров. Для наглядности объем груза рассчитывается путём загрузки предметов до высоты спинки заднего сиденья.

То, что мы говорили о Tiguan 2024 во время появления кроссовера около месяца назад, в целом также касается Passat 2024 года. Оба получат полностью цифровую приборную панель размером 10,25 дюйма вместе с 12,9-дюймовой информационно-развлекательной системой, как у планшета. За дополнительную плату последний можно обновить до 15-дюймового сенсорного экрана. Если говорить о дополнительных функциях, то также будет предлагаться проекционный дисплей, который будет проектировать информацию прямо на лобовое стекло.

Сходства сохраняются и под капотом, где VW намерена установить разнообразные бензиновые, мягкие гибридные бензиновые, подключаемые к сети дизельные и гибридные силовые агрегаты. PHEV будут предлагать комбинированную мощность от 201 л. (150 кВт) до 268 л.с. (200 кВт) и запас хода на электротяге до 120 км. Немецкий бренд не вдается в подробности аккумулятора, лишь говоря, что он поддерживает зарядку от постоянного тока.

Так же, как и обновленный Tiguan, VW намерена продавать новый Passat Variant из DCC Pro, которая представляет эволюцию технологии адаптивного шасси компании. В течение долей секунды, благодаря более быстрым двухклапанным амортизаторам, для каждого колеса рассчитывается и регулируется наиболее подходящая амортизация. Это уменьшает вибрацию для повышения комфорта на неровных дорогах.

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Passat 2024 будет иметь дополнительные матричные светодиодные фары с дальним светом, достаточно мощным, чтобы освещать дорогу впереди на 500 метров. В случае с Tiguan он получает более совершенную технологию HD-матричных фар, используемую в Touareg. Задняя часть будущего универсала будет соответствовать последним тенденциям автомобильного дизайна благодаря светодиодной световой панели, соединяющей задние фонари.

К следующему поколению Passat присоединится механически связанная Skoda Superb 2024 года. В отличие от VW только с длинной крышей, эквивалентная чешская модель продолжит выпускать как седан (технически это лифтбек/хэтчбек), так и универсал. Все три автомобиля на базе MQB Evo будут собираться в Братиславе, Словакия.