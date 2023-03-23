Слухи оказались правдой – Volkswagen прекращает выпуск седана Passat и в Европе. Модель следующего поколения, которая дебютирует в ближайшие недели или месяцы, будет продаваться исключительно как универсал.

Руководитель компании Томас Шефер рассказал Automotive News Europe, что было принято решение о ликвидации старого доброго седана, несмотря на то, что он был самым продаваемым автомобилем в своем сегменте в прошлом году в Европе. В США от Passat отказались после 2022 года модельного года.

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Руководитель VW продолжал говорить, что поставки нового Passat запланированы на сентябрь, что означает, что официальная презентация состоится этим летом или даже раньше. Автомобиль среднего размера больше не будет производиться в Эмдене (Германия), поскольку производство переместится в Братиславу (Словакия). Сборка седана предыдущего поколения завершилась в январе 2022 года.

Аналогично, сборник связанной модели Skoda Superb будет перенесен из Квасинов (Чехия) на тот же завод в Братиславе. Следующий Superb будет предлагаться в кузовах лифтбек и универсал. Шефер сказал, что поставки флагманской модели Skoda начнутся поближе к концу года. В 2022 году Superb стал вторым самым продаваемым автомобилем в своем сегменте после Passat.

Смерть Passat Sedan следует за другими когда-то популярными автомобилями среднего размера, которые в последнее время были изъяты из Старого Континента. Мы говорим о Opel Insignia и Ford Mondeo. Peugeot 508 недавно прошел модернизацию внутри цикла, что означает, что он прослужит еще несколько лет. Несмотря на свой почтенный возраст, Mazda6 все еще доступна.

Хотя Passat Sedan официально больше не существует, VW все еще предлагает Arteon как более изощренную замену лифтбека, дополненную универсалом под названием Shooting Brake. Интересно, что Шефер говорит, что следующее поколение Passat было разработано Skoda, не вдаваясь в подробности.

Логика подсказывает нам, что он будет ездить на эволюции на платформе MQB с бензиновыми и дизельными двигателями, разработанными в соответствии с нормами Евро-7. Уже подтверждено, что следующий Superb будет оснащен гибридной силовой установкой, подключаемой к сети.