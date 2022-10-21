Прототип Volkswagen Passat 2023 был подмечен во время тестов.

Отдел испытаний Volkswagen, вывел на тесты прототип будущего универсала Passat 2023 ярко-серебристого цвета, который дает нам гораздо лучшее представление о том, как будет выглядеть готовый автомобиль, когда он появится в европейских салонах в следующем году.

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Американский Passat, несколько лет назад уже отделившийся от своего тезки из Старого света, чтобы превратиться в индивидуальный североамериканский дизайн, был ликвидирован в начале этого года. Он пал жертвой перехода на электромобили.

Традиционные автомобили, такие как Passat, до сих пор имеют большое количество поклонников в Европе, особенно среди водителей, получающих автомобиль как часть своего рабочего пакета. Стиль кузова универсал популярен из-за своей практичности. Он, безусловно, будет в этой новой линейке Passat, потому что Volkswagen отказывается от идеи четырехдверного седана и будет продавать только универсал, хотя некоторые источники утверждают, что также может быть предложен лифтбек.

По сравнению с предыдущими черными прототипами этот серебристый экземпляр также дает нам лучшее представление о контурах нижних бамперов, а также вырез в капоте. Скрытая маскировка на решетке радиатора и нижних световых блоках делает все возможное, чтобы убедить нас, что мы смотрим на прошлогодний автомобиль, но мы предполагаем, что эти радиаторные решетки будут отсутствовать в готовом дизайне, который будет более узким отверстием, похожим на последний Golf.

Ожидается присутствие моторной гаммы из бензиновых, дизельных и гибридных силовых агрегатов. Также новинка получит более современный сенсорный экран, опять же, как установленный на Golf.